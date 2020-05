Bude to fungovat? Někteří ředitelé před otevíráním škol tápou

„Materiál přišel za pět minut dvanáct. Jsme schopni poprat se s tím. Opatření jsou proveditelná, není to nic, co by mě samotnou nenapadlo, když jsem plánovala, jak má výuka vypadat,“ uvedla Jana Dejmková.

Plaga návod hájí

Ministr školství Robert Plaga je přesvědčen, že návod je napsán tak, jak je potřeba. „Snažili jsme se, aby byly pokyny použitelné, aby reagovaly na situace, které mohou ve školách nastat, ale dáváme volnost ředitelům,“ poznamenal. Ujistil, že jeho úřad svá doporučení konzultoval s řediteli.

„Nemyslím si, že by to vnášelo chaos. Samozřejmě, že je to složitá situace, ale co v dnešní době není?“ dodal ministr.

Ani Jan Křikava, ani Jana Dejmková nebudou přihlížet k tomu, že ministerstvo školství doporučilo kantory z rizikových skupin buď ponechat pouze na distanční výuce, anebo je poslat na neplacené volno. K takové radě jsou ale velmi kritičtí odboráři.

„Důvěřujeme ředitelům škol, ale excesy budou. Kdyby ministerstvo manuál projednalo, nebylo by to tam. (…) Chtěl bych vyzvat všechny ředitele, aby dělali, že věta, kterou tam ministerstvo dalo, neexistuje,“ řekl předseda školských odborů František Dobšík.