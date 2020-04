Cestovky by podle ombudsmana neměly chtít po klientech doplatky za neuskutečněné zájezdy kvůli koronaviru

„Chápu, že uzavřenou cestovní smlouvu je třeba dodržovat. Domnívám se však, že by to mělo platit pro obě strany stejným způsobem. Rozumím zájmu na zachování cestovního ruchu, myslím si však, že by přijímaná opatření měla chránit jak cestovní kanceláře, tak i jejich zákazníky, kteří jsou situací kolem pandemie koronaviru rovněž postiženi,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Voucher nebo stornopoplatky

Mnoho rodin podle veřejného ochránce práv nemá finanční rezervu, z níž by mohly zaplatit zájezd, o němž vědí, že se neuskuteční. Peníze, které by klienti k úhradě využili, navíc nedostanou zpět dříve než v září 2021, pokud by v mezidobí nevyužili voucher od cestovní kanceláře. Mohou sice od smlouvy odstoupit, ale v takovém případě musí firmě uhradit často vysoké storno poplatky. Fakt, že pak mohou žádat o voucher v minimální hodnotě deset procent zaplaceného storno poplatku, to podle ombudsmana nenapraví.

Ombudsman situaci některých klientů ilustroval na případu jedné stěžovatelky. Ta je podle něj nyní před rozhodnutím, jestli odstoupit od smlouvy a uhradit cestovní kanceláři storno poplatky 46 283 korun za zájezd pro její rodinu v celkové výši padesát pět tisíc korun, nebo doplatí zbytek zájezdu, tedy asi třicet tisíc korun.

Ani na jednu možnost rodina nyní nemá ve svém rozpočtu peníze. Museli by si vypůjčit, a to s vědomím, že stejně nikam neodletí, dostanou od cestovní kanceláře voucher na využití někdy v budoucnu a zaplacené peníze by se jí vrátily až za rok.