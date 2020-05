Maturity začnou 1. června, o týden později budou středoškolské přijímací zkoušky, oznámil Plaga

Vláda rozhodla o uzavření základních a středních škol v březnu – naposledy zazvonilo desátého dne v měsíci. V plném rozsahu se již před prázdninami prezenční výuka neobnoví, ale maturity budou. „Didaktické testy společné části maturitní zkoušky letos proběhnou 1. a 2. 6. a didaktický test z Matematiky+ pak 3. 6. Co se týká konání profilové části maturitní zkoušky, doporučujeme, aby začala od 10. 6.,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. Nebudou se ale psát písemné práce z češtiny ani cizích jazyků.

Plaga dodal, že praktické zkoušky mohou proběhnout ještě v květnu, vyzval ale školy, aby nezačaly zkoušet hned od 11. května, kdy se budou moci žáci z nejvyšších ročníků vrátit. Podle statistiky Cermatu bude letos maturovat zhruba 70 tisíc žáků.

Ministr školství zdůraznil, že termíny, které vyhlásil, vycházejí ze zákona schváleného již v prvních týdnech nouzového stavu po uzavření škol. Ten dokonce počítal i s variantou, že by maturity neproběhly vůbec, a to v případě, že by se školy neotevřely do června. Stanovil také třítýdenní lhůtu od otevření škol žákům do začátku maturit.

Návrat středoškoláků z posledních ročníků ovšem nebude obnovením plnohodnotné výuky. Budou moci docházet na konzultace, případně ke cvičením, ale maximálně v počtu patnácti lidí.

Prioritu budou mít i nejstarší žáci základních škol, kteří budou moci do školy rovněž od příštího pondělí. Na čtyřleté středoškolské obory se bude hlásit zhruba 70 tisíc z nich. Dalších 25 tisíc dětí se hlásí k víceletému studiu.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou podle Plagy v případě čtyřletého studia 8. června, zájemci o stuidum na víceletých gymnázií podstoupí testy 9. června. Ministr nevyslyšel výzvu opozice, aby umožnil žákům využít dva termíny, jak bylo obvyklé v minulých letech. Termín bude jen jeden.

„Jsme si vědomi, že situace je brána jako újma oproti minulým letům, ale situace není standardní a nebude standardní ani v měsíci červnu,“ uvedl. Uchazečům o studium chce Plaga situaci alespoň trochu usnadnit tím, že dostanou na vyplnění testů delší čas – patnáct minut navíc v případě matematiky a deset minut v případě jazyka.

Uchazeči se také dostanou k většímu množství materiálů, aby se mohli na přijímací zkoušky připravit on-line. „Jmenuje se to Přijímačky bez obav. Studenti budou mít k dispozici jak informace týkající se vlastního průběhu zkoušky, tak materiály pro přípravu na zkoušky. Zároveň jsme slíbili výuková videa, ta se rozbíhají. Je k dispozici také osmnáct průvodců řešením testů,“ řekl Robert Plaga.

Senátor za opoziční TOP 09 a STAN a uvolněný ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička ocenil, že byly termíny zkoušek konečně stanoveny, obává se ale, že pedagogy nyní čeká „neuvěřitelný kvapík“, aby vše stihli.

„Už nebude ani chvilka, jediný den na zastavení, protože těsně před didaktickými testy se na školách nepochybně budou psát maturitní písemné práce profilové části, pak se budou psát didaktické testy, mezitím co se budou opravovat, tak se budou konat přijímací zkoušky. Ještě nezapomínejme, že nepochybně budou náhradní testy pro přijímací řízení,“ shrnul. Odhadl, že maturity budou zcela dokončené kolem 20. června, ale přijímací řízení se uzavřou až v červenci.