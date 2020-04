ŽIVĚ: Nárůst počtu nakažených se již třetí den drží pod stovkou

O uvolňování opatření ve školství zavedených kvůli koronaviru bude na tiskové konferenci informovat ministr školství Robert Plaga (ANO) a koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. Plaga po úterním jednání vlády uvedl, že stát plánuje školy otevírat postupně, v plném rozsahu se ale do nich výuka do prázdnin nevrátí.

Ve vládou schváleném harmonogramu pro znovuotevírání škol zavřených kvůli šíření koronaviru zůstávají podle zástupců školských asociací nejasnosti. Upřesnit bude nutné například termín přijímacích zkoušek na střední školy nebo fungování prvního stupně, který by se pro děti měl otevřít 25. května. Vyplývá to z odpovědí předsedů školských asociací. Představení schématu pro fungování zařízení do konce školního roku uvítali.

Někteří postrádají plán pomoci podnikatelům

K vládnímu plánu se již vyjádřili zástupci opozičních stran i podnikatelů. Opozice oceňuje, že vláda v úterý zveřejnila, jak plánuje rozvolňovat svá opatření a s ohledem na koronavirovou epidemii umožňovat otevření obchodů a dalších zařízení. ODS či TOP 09 však postrádají detailní plán pomoci podnikatelům. Poslanec ODS Jan Skopeček v tiskové zprávě varoval, že otevření restaurací či kadeřnictví na konci května či začátkem června bude pro řadu z nich znamenat definitivní konec. Podle senátora Pirátů Lukáše Wagenknechta je plán uvolňování opatření pro velkou část podnikatelů diskriminační. Šéf STAN Vít Rakušan zase kritizuje z jeho pohledu opatrné otevírání škol.

Harmonogram otevření obchodů a služeb je pak pro obchodní centra diskriminační, myslí si předseda výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček. Otevřena by měla být až v poslední vlně od 8. června. Přitom mohou podle Kubíčka velmi dobře zajistit potřebná bezpečnostní i hygienická opatření. Schválený harmonogram je podle něj odrazem naprostého nepochopení, jak centra fungují.