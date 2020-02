Sabina se loučí. Vítr ještě shazuje stromy na jižní Moravě, na Šumavě už sčítají škody

Do Lince i k Lipnu jedině autobusem

V jižních Čechách zůstávají po průletu Sabiny ještě uzavřené dvě železniční tratě. Jde o hlavní mezinárodní spojnici Českých Budějovic a Lince a lokálku do Lipna nad Vltavou, která se od hlavní tratě odpojuje v Rybníku. Podle mluvčí Správy železnic je sice již hlavní trať na českém území průjezdná, ale v Rakousku nikoli. Cestující z expresů Praha–Linec tak musí v Rybníku přestupovat do autobusů, které jezdí do rakouského příhraničního Summerau. Tam ale následuje přestup do jiného autobusu, který jezdí dále do Freistadtu, odkud je teprve trať opět sjízdná.

Na trati do Lipna nejezdí vlaky vůbec. „Je tam těžko přístupný terén. Na trať popadalo hodně stromů, které poškodily trakční vedení a sloupy,“ uvedla mluvčí.

Výluka na hlavní trati potrvá nejméně do pátku. Ve čtvrtek by mohly skončit opravy na lipenské trati.