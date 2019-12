Pražští radní jednají o auditu. Babiš ve středu město vyzval, ať závěry auditorů zveřejní

Premiér Babiš ve středu pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) vyzval, aby zprávu zveřejnil. „Pokud opozice vyzývá vládu, že máme něco zveřejňovat, my nemáme co zveřejňovat, je to záležitost auditních orgánů,“ řekl směrem k poslancům. Hřibovi vzkázal: „Klidně to zveřejněte, já se budu těšit, já s tím nemám žádný problém.“

Podle Hřiba by to ale mělo udělat na premiérův pokyn ministerstvo pro místní rozvoj. „Kdyby premiérovi skutečně šlo o zveřejnění auditu, tak by vůbec nemusel čekat, až se sejde rada hlavního města. Může vydat pokyn své ministryni Kláře Dostálové (za ANO), ať ho okamžitě zveřejní,“ reagoval Hřib.

Pro zveřejnění auditu se vyjádřila také radní Hana Kordová Marvanová (za STAN/Spojené síly).

Primátor v úterý uvedl, že jeho úřad zkoumá, jaké sankce by mu v případě zveřejnění auditu hrozily.

Podle znění právní analýzy se chce rozhodnout například šéf hnutí Praha Sobě Jan Čižinský, který ale není členem rady. „Pokud chceme, aby premiér respektoval pravidla Evropské unie, tak bychom ji měli respektovat také,“ řekl.

Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že zpráva je vedena v režimu důvěrné a rezort ji proto zveřejnit nemůže. Podle Pirátů existuje usnesení Evropské rady, podle kterého jsou všechny zprávy včetně auditu v režimu důvěrné, lze se ale od toho odklonit v případě veřejného zájmu. Český právní řád ovšem veřejný zájem nedefinuje a proto záleží na individuálním posouzení.

O auditu budou ve čtvrtek diskutovat také poslanci z podnětu opozice.

Podle médií má Česko přijít o stamiliony korun přidělených skupině Agrofert

Dokument dorazil do Česka v pátek, zatím ale nebyl oficiálně zveřejněn. Podle médií má Česko přijít o stamiliony korun unijních dotací přidělených skupině Agrofert. Babiš ji dříve vlastnil, převedl ji do svých svěřenských fondů.