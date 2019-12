Babiš: Česko nebude vracet peníze Bruselu. Praha může audit klidně zveřejnit

Ministerský předseda se ale ve středu na sněmovním plénu ohradil proti tomu, že by Česko mělo posílat miliardy zpátky do centrální unijní kasy. „Není pravda, že se budou vracet peníze. Není k tomu nejmenší důvod. Považuji za absurdní, že evropští auditoři vykládají české právo a poučují nás, jak ho vykládat,“ prohlásil Babiš v úvodu jednání o státním rozpočtu.

Znění auditu je konečné. Česko má dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u Evropské komise.

„Pokud opozice vyzývá vládu, že máme něco zveřejňovat, my nemáme co zveřejňovat, je to záležitost auditních orgánů,“ prohlásil pak sám Babiš. V souvislosti s tím, že auditní zprávu dostal také pražský magistrát, by Babiš neměl námitek proti tomu, kdyby prověrku zveřejnil primátor Hřib.

„Klidně to zveřejněte, já se budu těšit, já s tím nemám žádný problém,“ podotkl. Hřib v úterý uvedl, že úřad zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že by dokument publikoval.

Babiš se také opřel do svého někdejšího náměstka z doby, kdy byl ministrem financí, nynějšího pirátského senátora Lukáše Wagenknechta. Stojí podle premiéra za „zosnováním auditu“. „Vlastně byl na ministerstvu financí, aby bojoval za Evropskou unii a chránil její zájmy, a chránil to tak dobře, že je chránil proti českým zájmům,“ řekl ministerský předseda.