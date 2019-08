Prezident jmenoval Lubomíra Zaorálka ministrem kultury

Miloš Zeman jmenoval Lubomíra Zaorálka ministrem kultury po jedné hodině odpoledne. V krátkém projevu po jmenování jej vyzval, aby se věnoval záchraně kulturních památek třeba i na úkor živé kultury. Ujistil Zaorálka, že mu za to nebude nikdo tleskat jako za účast na premiérách a udělování grantů, ale podle prezidenta to zajistí, aby po ministrovi „něco zůstalo“.

„Kulturní památky netleskají, kulturní památky mlčí a chátrají. Přitom jsou právě tyto památky markanty české krajiny. A my jsme nedokázali tyto markanty, které vytvořili naši předci, téměř doplnit něčím jiným. Je to naše ostuda, ale tak se alespoň snažme zachránit to, co postavili jiní,“ řekl prezident.

Lubomír Zaorálek se vrací do vlády téměř dva roky poté, co předal svoji kancelář v Černínském paláci a odešel se věnovat práci v Poslanecké sněmovně. Tentokrát ale z Hradu zamířil do jiného paláce – Nostického. Úřad by měl převzít kolem druhé hodiny odpoledne.

Již při nominaci Zaorálka prohlásil předseda ČSSD Jan Hamáček, že bude jeho úkolem hlavně stabilizace resortu. Zaorálek potom dal najevo, že chce revidovat některé kroky svého předchůdce. Zváží, zda nebude vhodné vypsat nové výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie, zabývat se bude i fungováním Ústřední knihovnické rady, jejíhož šéfa Víta Richtra odvolal Antonín Staněk během svého posledního dne ve funkci ministra kultury.