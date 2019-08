Šmarda pro ČT: Ve vládě Andreje Babiše být nechci

„Za současných okolností ve vládě Andreje Babiše být nechci, nedává to vůbec žádný smysl. Řekl jsem to Janu Hamáčkovi. Nebudu si s nikým hrát hry,“ řekl Michal Šmarda v Událostech, komentářích. Předseda ČSSD podle Šmardy vzal situaci na vědomí.

Za možné nové kandidáty sociální demokracie na ministra či ministryni kultury považuje místopředseda strany například hejtmany Martina Netolického z Pardubického kraje či Jiřího Běhounka z Vysočiny. Zmínil se také o náměstkyni ministra kultury Kateřině Kalistové, byť v jejím případě zapochyboval, zda by stála o ministerské křeslo.

Jan Hamáček uvedl na Twitteru, že postoj svého stranického místopředsedy respektuje. „Rozhodnutí Michala Šmardy vzdát se kandidatury na ministra kultury respektuji a lidsky chápu, jakkoliv mě to mrzí,“ uvedl.

Šmarda čelil v posledním týdnu kritice od prezidenta Miloše Zemana, který jej odmítl jmenovat, i premiéra Andreje Babiše, jenž Šmardovo jmenování hlavě státu navrhl. Hrad zdůvodnil svůj postoj údajným nedostatkem odbornosti. „Není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury,“ vzkázal prezidentův mluvčí. Babiš se pak ohradil vůči Šmardovým výrokům, které vnímal jako kritické. V rozhovoru pro iDnes.cz se zmínil například o Šmardových slovech o ministryni financí Aleně Schillerové.

Na Facebooku pak Babiš uvedl, že si nedokáže představit, „že bych pana Šmardu představoval ve Vídeňské státní opeře rakouskému kancléři nebo že bych v Národní galerii říkal francouzskému prezidentovi Macronovi, že tento pán je ministr kultury České republiky“.

Šmarda ujistil, že za takových okolností by se dobře necítil ani on. „Samozřejmě by mně bylo trochu stydno, protože s problémy, které pan Babiš v Evropské unii má, bych byl raději, kdyby mě představoval někdo jiný. Ale co se dá dělat. Asi bych se styděl, ale vydržel bych to,“ reagoval na premiérova slova. Myslí si, že s výhradami mohl premiér přijít již před třemi měsíci, kdy však místo toho Babiš Michala Šmardu nominoval do funkce ministra kultury.

Starosta Nového Města na Moravě a nyní již bývalý kandidát na ministra kultury ujistil, že se do vrcholné politiky pokusí vrátit. „V jedné věci souhlasím s Milošem Zemanem. Mám skutečně velký handicap, když chci jít do rovnocenného vztahu s panem premiérem nebo ostatními členy vlády. Ten velký handicap je, že na centrální politiku nemám přímý mandát od voličů. (…) Já si o ten mandát řeknu, řeknu si o něj při nejbližší možné příležitosti. Nejbližší možná příležitost budou senátní volby na Žďársku příští rok,“ avizoval Michal Šmarda kandidaturu do Senátu.