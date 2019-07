Šmarda: Pokud někdo chce, aby ČSSD nebyla ve vládě, musí to jasně říct

Kdyby šlo vše tak, jak si špičky vládní koalice představovaly, byl by Michal Šmarda již dva a půl měsíce ministrem kultury a jméno Antonína Staňka by nejspíše upadalo v zapomnění.

„Dokud to nezasahovalo přímo řízení státu a rozhodování na ministerstvu kultury, mohli jsme to brát jako nějakou příhodu, epizodu v politickém životě. Ale schvaluje se rozpočet na příští rok, ministerstvo kultury je vnímáno jako popelka, jako ten, kdo musí nejvíce bojovat o peníze. Začíná se to vléct příliš dlouho, abychom mohli s jistotou říct, že to nebude mít negativní vliv,“ obává se kandidát ČSSD na nového ministra kultury.

Navzdory všemu, co se i kolem něj děje, má přitom Šmarda o současném prezidentovi velmi vysoké mínění. „Miloše Zemana si pamatuji jako člověka, který v 90. letech patřil v české politice k nejkvalifikovanějším i ideově nejvybavenějším lidem. (…) Zeman patří k lidem, kteří se významným způsobem zasloužili o Českou republiku,“ podotkl.