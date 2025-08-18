Cestovní kanceláře zatím hodnotí sezonu jako vydařenou. Čtyřicet procent všech zájezdů si zákazníci koupili v předstihu, víc Čechů se však letos rozhodlo na dovolenou vyrazit na poslední chvíli. Nejnavštěvovanější destinace se v čase příliš nemění: vedou Chorvatsko, Itálie a sousední Slovensko. Při výpravách po světě – zvlášť mimo Evropu – se vyplatí myslet na očkování. Týká se to i destinací, jako jsou Thajsko, Egypt nebo Tunisko, a to hlavně v případě, že se člověk rozhodne pobývat mimo hotelové komplexy. S očkováním do zahraničí je především nutné začít včas. Aspoň dva až tři měsíce před odjezdem.
O dovolenou v zahraničí je zájem. Mimo Evropu je dobré myslet na očkování
8 minut