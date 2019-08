Ministryně Schillerová rozpočet pro kulturu měnit nebude. Nezbývá jí už čas

Návrh rozpočtu pro resort kultury ale považuje za naplněný. Po odvolání Antonína Staňka (ČSSD) na konci července o něm jednala s náměstkem Reném Schreierem. Domluvili se na zvýšení o 440 milionů korun proti původnímu návrhu. „Vyjednávala jsem rozpočet kultury se zastupujícím náměstkem. Je to shodou okolností náměstek pro ekonomiku, takže člověk nejpovolanější, který podrobně zná problémy resortu,“ prohlásila ministryně.

„Předpokládám, že pan ministr se mnou bude chtít mluvit, ale jsem v časovém presu, protože do konce srpna musím podle rozpočtových pravidel poslat na vládu rozpočet. Mám na finalizaci něco přes týden, takže nepředpokládám, že by se pan ministr nějak zásadně stačil seznámit s potřebami. Ale určitě se s ním sejdu, nepředpokládám ale žádné zásadní změny,“ řekla ministryně financí v Událostech, komentářích.

Nastupující ministr Zaorálek se ale nechal slyšet, že rozpočet úřadu už začal studovat. „Chci mít prostor, abych se s tím důkladně seznámil. Jsem si skoro jist, že tam něco chybí, jde mi o to, jak je to zásadní, kolik peněz je třeba a o čem jednat,“ konstatoval Zaorálek. Poté, co bylo oznámeno jeho jméno jako Staňkova nástupce, avizoval, že bude chtít pro kulturu výrazně víc peněz hlavně na platy.

Schillerová ale počítá pro ministerstvo kultury se 14,8 miliardami, což je zhruba stejná suma, se kterou pracuje resort v roce letošním. Nicméně otázka platů je stále otevřená, připomněla Schillerová. „Platy se en bloc budou vyjednávat v rámci jednání se sociálními partnery, s tripartitou. Takže platy budou ještě předmětem jednání,“ dodala.

Zaorálkovu nominaci oznámil tento týden předseda ČSSD Jan Hamáček poté, co se kandidatury vzdal místopředseda strany Michal Šmarda. Toho odmítl prezident Miloš Zeman a koncem minulého týdne se k jeho námitkám přidal i premiér Andrej Babiš (ANO). Zeman se v pondělí se Zaorálkem sejde v Lánech, na úterý je naplánováno jeho jmenování.