Novým ministrem kultury má být Zaorálek, potvrdil Hamáček. Zeman souhlasí

„Sociální demokracie navrhne panu premiérovi, aby ústavním způsobem navrhl prezidentovi republiky jmenovat do funkce ministra kultury doktora Lubomíra Zaorálka. Lubomír Zaorálek je zkušený politik, je to úspěšný předseda Poslanecké sněmovny, úspěšný ministr zahraničních věcí. Jsem přesvědčen, že řízení resortu kultury zvládne. Jeho úkolem bude resort kultury stabilizovat,“ řekl Jan Hamáček.

Že by mohl být Staňkovým nástupcem místo odmítnutého Michala Šmardy bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, napsal již v noci server Seznam Zprávy. Novinky.cz ráno uvedly, že Zaorálek s nabídkou souhlasil. Oficiální potvrzení přišlo z Hamáčkových úst odpoledne.

Premiér Andrej Babiš sdělil ČT, že by se Zaorálkovou nominací do čela resortu kultury neměl problém. „Byli jsme ve vládě, měli jsme různé výměny názorů, ale principiálně s tím problém nemám,“ řekl.

Vojtěch Filip , jehož KSČM menšinovou vládu ANO a ČSSD podporuje, se k nominaci Lubomíra Zaorálka staví smířlivě. „Pracoval pro ostravskou televizi, dělal dramaturgii, takže zkušenost s kulturou určitě má. Myslím, že je to konečně nominace, která v sobě zahrnuje vztah ke kultuře a manažerské schopnosti k řízení resortu,“ uvedl Filip.

Lubomíra Zaorálka již předem podpořil náchodský starosta Jan Birke (ČSSD), o kterém se v souvislosti s výběrem nového ministra také spekulovalo. „Luboš Zaorálek má přece všechny věci, které je třeba splňovat. Je jazykově vybavený, je známý v zahraničí, je bývalý ministr zahraničních věcí. Zvládnul resort podstatně větší, než je ministerstvo kultury, má s tím zkušenosti. Je to silný člověk, silný hráč,“ podotkl.

Ihned po své nominaci se Zaorálek ohradil vůči dosavadnímu Zemanovu postupu. „Máme prezidenta Miloše Zemana, který má rád (francouzského prezidenta) de Gaulla a systém Páté republiky, takže se věci posouvají stále více do rukou prezidenta, já si myslím, že to není dobře a politici musí najít způsob, jak tu krizi rozlousknout,“ dodal Zaorálek.

Podle šéfa lidovců Marka Výborného je Lubomír Zaorálek spíše odborníkem na diplomacii či obranu a bezpečnost. „Je to zodpovědnost předsedy sociální demokracie a především pana premiéra, protože on ponese to jméno panu prezidentovi,“ poznamenal. Místopředseda STAN Petr Gazdík však míní, že Zaorálek „má předpoklady“ k úspěšnému řízení resortu kultury.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil vnímá Zaorálka jako „profesionálního politika, který nemá nic společného s kulturou“. Míní, že jako ministr nebude mít jednoduchou situaci. „Na kulturu jde méně peněz než v předchozích letech, chybí řízení ze strany ministerstva, není ředitel Národní galerie, památková péče nemá jasnou legislativu a tak dále. Je tady řada věcí, která před ním bude stát,“ řekl Pospíšil.

Bartoš, Okamura ani Gazdík si nemyslí, že koaliční vládnutí bude teď už klidné. Očekávají, že jsou na obzoru další krize. Riziko vidí v rozpolcenosti ČSSD i případné obžalobě Andreje Babiše v kauze Čapího hnízda.

Oslovení lidé z kultury Zaorálka v čele resortu spíše vítají

Jako profesionálního politika a vhodného kandidáta na ministra kultury většinou vítají Lubomíra Zaorálka oslovení lidé z kultury. Nevadí jim, že není profesně spojen s kulturou, měl by se ale podle nich obklopit dobrými poradci. Oceňují jeho dlouholeté zkušenosti, ale také postoje, které zastával v zahraniční politice.

„Lubomír Zaorálek je profesionální politik s dlouholetou zkušeností a domnívám, se že může resort kultury řídit dobře a efektivně,“ řekl ředitel České filharmonie David Mareček. Jan Burian, ředitel Národního divadla, další příspěvkové organizace přímo řízené ministerstvem, sdělil, že Zaorálek podle něj vstupuje do citlivého prostředí, které vyžaduje mnoho empatie, naslouchání a trpělivosti.