Se Šmardou ve vládě sedět nebudu, řekl Babiš. Nelíbí se mu jeho výroky

Prezident už ve středu oznámil, že místopředsedu ČSSD Šmardu jmenovat ministrem kultury nechce, protože má výhrady k jeho odborným kompetencím. Požádal proto šéfa Lidového domu Hamáčka, aby přišel s jiným kandidátem. ČSSD to odmítá a její zástupci mluví o tom, že prezident by měl dodržovat ústavu.

Šmarda podle Babiše není dobrý kandidát a na základě jeho mediálních vystoupení má obavu z toho, že by ve vládě jenom kritizoval. Věci kolem výměny ministra kultury chce premiér vyřešit příští týden, doplnil.

Podle Babiše Zeman ústavu neporušuje

„Sdílím stejný názor jako pan prezident, že pan Šmarda hlavně po jeho nespočetných mediálních vystoupeních není dobrý kandidát,“ řekl Babiš Primě. „Já říkám za sebe, s tímhle pánem já ve vládě nebudu. Takže to není už dneska problém pana prezidenta, je to i můj problém,“ podotkl. „Já mám obavu, že na základě jeho vystoupení by ve vládě jenom kritizoval,“ doplnil.

Premiér neupřesnil, jaké Šmardovy výroky má na mysli. „Musí se to vyřešit příští týden,“ uvedl také Babiš. Podle Primy také řekl, že Zeman nepostupuje protiústavně, protože neřekl, že Šmardu nejmenuje, ale požádal Hamáčka o nového kandidáta na ministra.