Foldyna zkritizoval kolegy a řekl, že by podporoval rekonstruovanou vládu ANO i bez ČSSD

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) by podporoval rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) v případě, že by ji opustila sociální demokracie. Řekl to v rozhovoru pro server iDNES.cz. Kritizoval v něm také některé členy nejužšího vedení strany, především ministry zahraničí Tomáše Petříčka a ministryni práce Janu Maláčovou. Předseda ČSSD Jan Hamáček pro Novinky.cz reagoval slovy, že Foldyna buď bude respektovat politiku a rozhodnutí ČSSD, nebo nebude jejím členem.