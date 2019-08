„Není ani sociální, ani demokrat." Petříček se pustil do Foldyny kvůli kritice Prague Pride

Foldyna se v sobotu zúčastnil akce na zámku Příčovy u Sedlčan, kterou pořádalo Sdružení přátel bílého heterosexuálního muže. Spolu s ním se Vlasteneckého setkání zúčastnili také předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas, Ladislav Jakl, poslanec SPD Jiří Kobza, protiislámský aktivista Martin Konvička nebo Michal Semín, kvůli jehož nominaci do Rady ČTK hrozila ČSSD odchodem z vlády.

„Z toho, že pochody kreatur s nahými zadky jsou – na rozdíl od setkání, kam jedu já – podporovány z veřejných peněz, je zřejmé, která skupina je diskriminována. Osobně na podpoře bílého heterosexuálního muže a tradiční rodiny nevidím nic špatného,“ prohlásil Foldyna.

Vlastenecké setkání, které podle serveru Lidovky.cz podpořil Středočeský kraj z fondu hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) 50 tisíci korun, se konalo v sobotu. Ve stejný den, kdy v Praze vrcholil festival LGBT komunity Prague Pride.

Někdejšího místopředsedu ČSSD kritizuje současné vedení strany. „Všechny jeho (Foldynovy, pozn. red.) kroky z poslední doby jen ukazují, že není ani sociálním, ani demokratem a s naším programem a hodnotami se otevřeně rozchází,“ řekl Deníku místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Ani ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové se Foldynova víkendová účast na Vlasteneckém setkání nelíbila. „Pan Foldyna by měl pracovat, namísto toho, aby na sebe poutal pozornost účastí na obskurních akcích. ČSSD tím dlouhodobě ubližuje,“ řekla Deníku.

Středočeský kraj navíc v pondělí oznámil, že bude požadovat vrácení dotace, protože byl uveden v omyl: setkání bylo kraji prezentováno jako „den ctění tradic, respektu k minulým generacím a také jako den v duchu národního obrození“, místo toho šlo podle hejtmanky o akci názorových proudů, od nichž se ona sama distancuje.

ČSSD kritizovala Foldynu už loni kvůli Nočním vlkům

Foldyna je ve sporu s vedením ČSSD dlouhodobě. „Původní ČSSD měla ve znaku ozubené kolo a klasy a všem bylo už na první pohled jasné, čí zájmy hájí, za Zemana měla zhruba třicetiprocentní podporu voličů. Dnešní ČSSD má v logu nějaký rozplizlý flek, snad prý růži, a jak je vidět, není zřejmé, koho zastupuje,“ prohlásil nyní s tím, že „ti, kdo ČSSD dovedli a udržují v tomto stavu, by měli odejít.“

Naopak k odchodu Foldyny ze sociální demokracie – nebo alespoň z jejího vedení, kde Foldyna nakonec skončil letos na jaře – ho vyzvali její členové v minulosti už několikrát. Například tehdejší předseda Senátu Milan Štěch o tom mluvil loni v květnu poté, co se Foldyna zúčastnil akce Nočních vlků, ruské nacionalistické organizace motorkářů se sympatiemi a kontakty na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Foldyna se na akci hádal s lidmi protestujícími proti Nočním vlkům a do jednoho z nich strkal. Za to se tehdejší místopředseda strany odmítl omluvit, jak po něm požadoval šéf ČSSD Jan Hamáček. „Za co? Mám se omlouvat za to, že jsem vlastenec? Český vlastenec? To je absurdní,“ řekl tehdy Foldyna.

Dříve byl ve vedení strany Foldyna, teď Petříček a Maláčová

Foldyna působil od dubna 2018 jako místopředseda ČSSD. Do vedení strany se dostal při obměně vedení, která nastala po neúspěchu sociálních demokratů v loňských volbách do sněmovny. Mimo to byl Foldyna dlouholetým děčínským zastupitelem a působil jako náměstek ústeckého hejtmana; do sněmovny byl poprvé zvolen roku 2010. V současnosti je také zastupitelem Ústeckého kraje.

Foldyna přestal být místopředsedou ČSSD letos v březnu, kdy ho ve vedení strany vystřídali právě Petříček a Maláčová. Končící místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna tehdy ostře kritizoval současnou politiku sociální demokracie s tím, že zapomněla na tradiční voliče a zamířila k neomarxismu. Strana už prý zapomněla na „toho obyčejného Nováka“: „Není zelený, černý, žlutý, modrý, není homosexuál ani lesba, je prostě tím Novákem, který jde do práce, žádnou dávku nebere. Mají dvě normální děti, ne inkluzivní děti,“ uvedl Foldyna.