Kriminalisté vyslechli Jakla i druhého aktéra potyčky. Oba tvrdí, že si začal ten druhý

„Věc je stále ještě ve fázi prošetřování, obvinění ještě nepadlo. Prosíme přímé svědky incidentu, aby se přihlásili kriminalistům,“ vyzval mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Incident se stal zhruba půl hodiny před půlnocí v soupravě metra na lince B v centru Prahy. Jakl tvrdí, že když seděl, přistoupil k němu neznámý muž a zeptal se ho, zda je lídrem hnutí SPD. Poté, co kladně odpověděl, útočník mu prý dal rány do hlavy a oba pak upadli na zem.

První ránu dal Jakl, tvrdí muž

Údajný útočník, devětadvacetiletý muž, se v pátek 7. června přihlásil na policii. Upřesnil, že Jakla nenazval „lídrem“, ale „kriplem“, a to hned dvakrát. Poté prý chtěl z vagonu vystoupit, ale Jakl, který podle něj stál, na něj zaútočil.

„Jednoznačně dal ránu první. K tomu došlo mezi Florencí a Náměstím Republiky. Dostal jsem od něj ránu do tváře. Pak jsme se chytili a spadli na zem. Já jsem určitě vstal první. Chytil jsem ho za ramena, protože jsem nechtěl dostat další ránu. A v tu chvíli mi dal hlavičku,“ popsal muž Deníku N. Sám prý udeřil Jakla dvakrát pěstí do tváře a jednou do ramene. Následně je od sebe odtrhl jiný cestující.

Muž také odmítá, že by ve vagonu cestoval s kamarádem, který podle Jakla incidentu přihlížel. „Byl jsem tam s přítelkyní, která se nedá s mužem zaměnit,“ podotkl. Během konfliktu několikrát zakřičel „Jakl z SPD, Jakl od Klause.“ „Šlo mi o to, aby lidi věděli, že se tady rve známá osobnost,“ dodal. S Jaklem se v minulosti setkal v jedné z pražských hospod, kde se údajně někdejší tajemník prezidenta choval arogantně.

Jakl opačný popis incidentu zpochybňuje

Jakl v neděli výpověď muže zpochybnil. „Za dva týdny si mohl vymyslet něco trochu věrohodnějšího,“ sdělil. Muž se podle něj obrátil na „spřátelené redakce“, které s ním spolupracují a snaží se prý útok zpochybnit. „Nebude mu to nic platné.“

Tvrdí také, že byl znovu fyzicky napaden poslední květnovou středu ve Zlíně při snídani v hotelu. „Dostal jsem zezadu ránu do zad za doprovodu urážek,“ sdělil již dříve. Útočník mu prý řekl, že ho úmyslně udeřil do místa, které ho bolí po sobotním prvním útoku.

Jakl v loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za SPD Tomia Okamury, ale neuspěl. Dříve se pokoušel kandidovat i na prezidenta republiky za Stranu svobodných občanů, nenasbíral ale dostatek podpisů. Letos ho parlament zvolil do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.