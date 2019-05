Jakla napadli v metru dva muži. Zaútočili na mě kvůli kandidatuře za SPD, řekl publicista

Publicista Jakl v loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za SPD Tomia Okamury, ale neuspěl. Letos ho parlament zvolil za člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V roce 2012 se například pokusil kandidovat na prezidenta republiky za Stranu svobodných občanů, nenasbíral ale dostatek podpisů.

Podle informací serveru Echo24 Jakla napadli útočníci v jedoucím vagonu metra před stanicí Náměstí Republiky. Z incidentu vyvázl s viditelným potlučením, zranění by však podle něj neměla být závažná. „Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl,“ popsal serveru situaci Jakl. Domnívá se, že útočníci byli dva.

Policie je podle informací mluvčího s Jaklem v kontaktu, měl by se dostavit na policii k podání vysvětlení a předložit například lékařskou zprávu. Událost prošetřuje z úřední povinnosti, aniž by ji dostala od kohokoli oznámenou. „My to prošetřujeme pro podezření trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci,“ řekl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Pokud se takový čin prokáže, hrozí pachateli podle paragrafového znění zákoníku vězení na šest měsíců až tři roky.

Klaus viní z útoku ty, kteří podle něj nerespektují výsledky voleb

Podle Institutu Václava Klause jde o čin s mimořádnou společenskou závažností. „Naprosto zásadně a se vší rozhodností takové počínání odsuzujeme a věříme, že okolnosti tohoto činu budou důsledně vyšetřeny, pachatel (nebo pachatelé) tohoto odporného útoku budou urychleně dopadeni a s vědomím závažnosti činu i odpovídajícím způsobem potrestáni,“ stojí v prohlášení institutu.

Institut viní z útoku ty, kteří nerespektují výsledky demokratických voleb a politickou moc chtějí získat mimo demokratické volby prostřednictvím rozvášněných davů na náměstích a spřátelených médií. „V takové atmosféře je už pouze malý krůček k tomu, aby si leckdo vyložil tento stav jako normu, ve které je dovoleno naprosto všechno – včetně hrubých fyzických útoků a pokusů likvidovat lidi s odlišným názorem,“ dodal institut s připomenutím 30. let minulého století v Německu.

Napadení politiků není v Česku ojedinělé. Sněmovna v úterý přijala deklaraci, v níž odsuzuje vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru. Například před měsícem zaútočili dva muži na poslance TOP 09 Dominika Feriho při ochutnávce vín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Dvaadvacetiletý opoziční politik byl po napadení převezen s řeznou ranou na zádech do nemocnice.

Loni v lednu ukrajinská přívrženkyně hnutí Femen přiběhla polonahá a s hanlivým nápisem na těle k prezidentovi Miloši Zemanovi ve volební místnosti v pražských Lužinách. Žena dostala ve zkráceném řízení podmínku a byla vyhoštěna.