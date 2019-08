Zaorálek se v politice pohybuje od 80. let. Se Zemanem měl spory

V listopadu 1989 spoluzakládal ostravské Občanské fórum, později vstoupil do Občanského hnutí. Od ledna do června 1990 zasedal ve Federálním shromáždění, v letech 1990 až 1996 sbíral další politické zkušenosti v zastupitelstvu Ostravy.

Profesní kariéra Lubomíra Zaorálka začala v rodné Ostravě, kam se vrátil po studiu filozofie a politické ekonomie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita). V roce 1983 nastoupil jako dramaturg v ostravském studiu Československé televize. O tři roky později nastoupil do aparátu Československé strany socialistické (ČSS), kde působil až do roku 1989. Byl i jejím členem. Následně v roce 1990 začal učit na Ostravské univerzitě.

Od roku 1994 je členem ČSSD. V letech 2007 až 2009 vedl moravskoslezskou organizaci strany, od března 2009 do února 2018 byl jejím místopředsedou. Poslancem byl zvolen v roce 1996 a s pauzou od srpna do října 2013 je jím dosud. V letech 2002 až 2006 byl předsedou sněmovny, poté až do srpna 2013 jejím místopředsedou. Byl i stínovým ministrem zahraničních věcí, v letech 2013 až 2017 pak diplomacii šéfoval ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Se Zemanem si byli blízcí, pak vztahy ochladly

Zaorálek měl v nejvyšších patrech sociální demokracie zprvu blízko k současnému prezidentovi Zemanovi. V březnu 1998 prohlásil, že ho tehdejší předseda ČSSD Zeman označil za svého možného nástupce v čele strany. Dalšími kandidáty byli Vladimír Špidla a Stanislav Gross.

Později ale vztahy ochladly. Na jaře 2000 už Zeman v projevu pro výkonný výbor strany Zaorálka zmínil v souvislosti se „zbabělci, hlupáky nebo vyžírkami“ v ČSSD. V roce 2003 bylo také politikovo jméno zmiňováno mezi poslanci strany, kteří nepodpořili Zemanovo zvolení prezidentem. Poté, co se jím stal, se koncem roku 2013 proto spekulovalo o tom, že ho odmítne jmenovat ministrem, nakonec se tak ale nestalo.

Pozornost budil Zaorálek například kritikou některých Zemanových kroků, třeba návrhu na deportaci migrantů na neobydlené řecké ostrovy, či předčasného prozrazení jména nového velvyslance v USA. Když Zeman v roce 2017 v projevu v Parlamentním shromáždění Rady Evropy označil protiruské sankce za nefunkční a ruskou anexi ukrajinského Krymu za hotovou záležitost, Zaorálek řekl, že jeho výroky nejsou v souladu s postojem Česka.

Během vládní krize v květnu 2017 Zaorálek zrušil spolu s několika dalšími sociálnědemokratickými politiky svoji účast na cestě se Zemanem do Číny. Prezident uvedl, že poté, co premiér Bohuslav Sobotka avizoval demisi vlády, chtěl po návratu z Číny jmenovat do čela kabinetu právě Zaorálka.

Během vnitrostranické krize na podzim roku 2013, kdy část vedení ČSSD vyzvala předsedu strany Sobotku k rezignaci kvůli výsledku v říjnových předčasných volbách, stál Zaorálek na Sobotkově straně.