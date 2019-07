ČSSD je rozpolcená. Krajští lídři nemají jasno v tom, jestli zůstat ve vládě nebo zda podporují Šmardu

Může si ČSSD za vládní krizi sama? Šest lídrů nesouhlasí

V anketě položila ČT krajským lídrům i dotaz o výrocích premiéra Babiše. Podle něj si ČSSD za problémy zčásti může sama, třeba tím, jak komunikuje s Milošem Zemanem. S jeho výrokem souhlasí dva regiony: Plzeňský a Jihočeský. Šestkrát zaznělo odmítnutí tohoto výroku.

„Ta věc nikdy není takhle černobílá. Nikdy bych to takhle neposuzoval. Chyby se staly v mnoha ohledech, ale určitě to není tak, že by sociální demokracie mohla za současnou situaci sama. To v žádném případě,“ odmítl premiérova slova předseda královéhradecké krajské organizace Jan Birke (ČSSD).