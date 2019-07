Hamáček věří, že Šmarda se ministrem kultury stane. Nominaci měnit odmítá

Vyjednávání by mu měly usnadnit i demise ministrů ČSSD, které by měl dostat podle předsednictva k dispozici. „Až o to požádám, tak je dostanu. Já jsem o ně ještě všechny nepožádal. Mandát je jasný. Já je nepotřebuji, pokud je budu potřebovat, tak se na ministry obrátím,“ uvedl.

„Prezident chtěl slyšet stanovisko předsednictva ČSSD. Usnesení je jasné, hlasy byly jednoznačné. My jsme udělali všechno pro to, aby se ta věc vyřešila. Táhne se už příliš dlouho,“ shrnul Hamáček svoje očekávání od středeční schůzky.

Hamáček věří, že středeční jednání Andreje Babiše (ANO) s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech vyústí ve změnu prezidentova postoje. Ministrem kultury by se pak měl stát Michal Šmarda, kterého nominovali sociální demokraté.

Kulturu nepovedu, vyloučil Hamáček

Hamáček v pondělí zároveň vyloučil, že by byl vedením kultury pověřen on sám jako před rokem v případě diplomacie, kdy prezident Miloš Zeman odmítal jmenovat ministrem Miroslava Pocheho (ČSSD). Resort tehdy šéf ČSSD vedl od konce června do poloviny října.

„Ministerstvo zahraničí, to byla velmi specifická věc, na které stála ve svém počátku vláda. Rozhodně se to nechystáme opakovat. My jsme jasně řekli, kdo je naším kandidátem, premiér podle koaliční smlouvy navrhl odvolání pana Staňka i jmenování pana Šmardy. Ten dokument leží na Pražském hradě, žádné další jméno na stole není,“ uvedl Hamáček.