Babiš zjistil, že nemůže pověřit náměstka vedením ministerstva. Krizi kolem šéfa kultury označil za spor uvnitř ČSSD

O tom, že by resort kultury mohla dočasně řídit Kateřina Kalistová, mluvil premiér ve čtvrtek s šéfem koaliční ČSSD Janem Hamáčkem. „Kalistová byla teď třikrát na vládě, resort funguje, není to tak, že by se bez ministra ministerstvo zhroutilo. Navíc jsou prázdniny, takže je to zbytečná starost,“ prohlásil v sobotu.

Na ministerstvo se Babiš chystá ve středu před zahájením vládních prázdnin. „Rozpočet vyjednáváme od února, není to něco, že by bylo něco ohroženo,“ uvedl premiér. Už dříve řekl, že předpokládá, že nejpozději 26. srpna, tedy po vládních prázdninách, bude o situaci na ministerstvu jasno. Pokud ne, udělá zásadní kroky, řekl. Možný další postup nechtěl přiblížit.

Premiér ale oznámil, že v době jeho dovolené svěří svůj úřad vicepremiérce a ministryni financí Schillerové (za ANO). Vládní prázdniny začnou k 1. srpnu.