Favoritkou na eurokomisařku je Jourová, říká Babiš před schůzkou s von der Leyenovou

Babiš dříve poznamenal, že Česko má na výběr evropského komisaře čas do 26. srpna. S von der Leyenovou už hovořil dvakrát, naposledy v sobotu zhruba 15 minut. Šéfka příští Komise podle něj chce, aby každá členská země předložila dva návrhy na eurokomisaře, má mezi nimi být alespoň jedna žena. Von der Leyenová už dříve uvedla, že by si přála, aby v její komisi byli muži a ženy zastoupeni rovnoměrně.

V pondělí se i kvůli české nominaci v Bruselu sejde s von der Leyenovou. „Myslím, že je to dobrá zpráva, protože ona de facto jednala s francouzským prezidentem, dnes je ve Varšavě. Takže de facto budu pravděpodobně třetí, který dostal termín. V úterý je v Chorvatsku, protože bude mít předsednictví,“ uvedl předseda vlády.

Už v neděli na Facebooku Babiš napsal, že s Jourovou jednal o tom, o jaké portfolio by mělo Česko v příští Komisi usilovat. „Pro nás je důležité nějaké ekonomické portfolio – jsme silná proexportní země, takže logicky bychom měli chtít oblast vnitřního trhu nebo mezinárodního obchodu. Příštích pět let bude taky důležitá oblast digitálu, i tam máme koho nabídnout,“ uvedl tehdy.

„Jednoznačně naším favoritem je Věra Jourová, která už byla komisařka, měla těžké portfolio,“ řekl Babiš s tím, že je Jourová zkušená. „Jde o to, abychom dostali nějaké lepší portfolio. Ale znovu opakuji, evropský komisař je tam pro Evropu, ne proto, aby prosazoval české zájmy.“

V hnutí ANO se v souvislosti s pozicí komisařky zmiňuje také jméno nové místopředsedkyně Evropského parlamentu Dity Charanzové. Podle Charanzové ale otázka její nominace není v současnosti namístě. „Já jsem byla zvolena místopředsedkyní Evropského parlamentu, vnímám zodpovědnost vůči kolegům, kteří mě poslali do této funkce, a tohle je v tuto chvíli moje priorita,“ uvedla pro ČT.

V médiích se objevily spekulace, že by Česko mohlo mít potíže s obsazením portfolia, které souvisí s udělováním evropských dotací. Důvodem je audit EK, který v předběžných závěrech konstatoval, že Babiš je ve střetu zájmů při čerpání dotací pro holding Agrofert, který v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Podle některých médií by mohl Evropský parlament případnou nominaci českého eurokomisaře pro takové portfolio zablokovat.