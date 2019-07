Šance, že by ČSSD zůstala ve vládě bez ministra Šmardy, je nulová, říká místopředseda Veselý

V pondělí ale zaznělo z předsednictva ČSSD, že menší vládní strana zároveň požaduje, aby byl novým ministrem jmenován Michal Šmarda. V opačném případě nelze očekávat její setrvání ve vládě. „Já říkám, že je to nulová pravděpodobnost,“ vyčíslil Veselý šanci, že by sociální demokracie ve vládě zůstala, i kdyby se Šmarda ministrem nestal.

Je však přesvědčen, že pokud prezident splní svůj slib a Antonína Staňka odvolá, jinak než jmenováním Michala Šmardy to skončit nemůže, ledaže by intervenoval premiér.

„Podle ústavy pokud je jmenován ministr, musí být jmenován někdo, kdo úřad převezme, kdo bude ministerstvo řídit. Nikdo jiný, než koho navrhl premiér, to být nemůže,“ shrnul Ondřej Veselý. Andrej Babiš a Jan Hamáček v úterý oznámili, že před koncem měsíce ještě jednou společně navštíví hlavu státu, Veselý soudí, že se chtějí „ujistit o tom, že tento postup bude zachován“.

Jiné jméno by znamenalo porušení koaliční smlouvy, říká Veselý

Zdůraznil, že kdyby premiér Babiš dal prezidentovi možnost pověřit řízením ministerstva kultury někoho jiného než Michala Šmardu, šlo by o porušení koaliční smlouvy. „Byl by to jednoznačný důvod pro vystoupení z vlády,“ poznamenal.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura sice nechce odhadovat, jaká je šance, že ČSSD zůstane ve vládě, i kdyby se její kandidát ministrem kultury nestal, ale celou dosavadní činnost strany považuje za důkladné krytí Andreje Babiše a jeho kauz. „Policie ho navrhla obžalovat, je v úplném střetu zájmů, konstatují to audity Evropské komise,“ uvedl. „Tohle všechno přikrývá sociální demokracie tím, že ve vládě zůstává.“

Podle Ondřeje Veselého ale ČSSD ve vládě zůstává hlavně proto, aby zaručila dodržování demokratických principů. „Najednou by byl odvolán nejvyšší státní zástupce, najednou by byl odvolán šéf BIS, najednou by byla porušována nezávislost veřejnoprávních médií,“ nastínil, jak by podle sociálních demokratů vypadalo Česko bez nich ve vládě.