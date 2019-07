Babiš navrhuje, aby kulturu dočasně vedla náměstkyně Kalistová

V pořadu Rozstřel na serveru iDNES.cz dodal, že vyřešení situace očekával do konce července, když k ní nedojde ani do 26. srpna, kdy poprvé po prázdninách zasedne kabinet, udělá „nějaké zásadní kroky“. Jejich povahu ale odmítl specifikovat.

Odpoledne pak dodal, že o nomiaci Kalistové jednal s Hamáčkem: „Paní Kalistová je nominant ČSSD, je to první náměstkyně a je tam za ČSSD. On si taky vyslovil nějakým způsobem přání, aby ona byla odpovědna za resort v rámci prázdnin. Takže určitě nebude varianta, že by resort převzal jiný ministr či první vicepremiér Hamáček,“ dodal Babiš.

„My bychom samozřejmě byli rádi, a je to součást usnesení, které jsme odsouhlasili, aby výměna na ministerstvu kultury byla hladká. Ale pan prezident se rozhodl konat jinak,“ dodal Hamáček s tím, že ČSSD není ten, kdo by posouval termíny.

„Já jsem to vzal tak, že je ČSSD vklidu, na tiskové konferenci jsem neviděl žádná ultimáta ani žádné silné prohlášení. Takže počkejme si na půlku srpna a uvidíme,“ uvedl Babiš po jednání grémia ČSSD. Kabinet navíc bude mít v srpnu prázdniny: „Teď nám nic jiného nezbývá, než počkat po prázdninách, jak se k tomu pan prezident postaví,“ dodal premiér.

Původně chtěla mít ČSSD výměnu ministra kultury do konce července, což komplikuje Zemanův záměr dotáhnout ministerskou rošádu o čtrnáct dní později. Představitelé ČSSD přitom opakovaně uvedli, že pokud by si sami nemohli rozhodovat o svých zástupcích ve vládě, ztratila by jejich účast v kabinetu smysl.

Šmarda upozorňuje na rozpočet

Podle zvyklostí by ovšem měl být řízením resortu pověřen premiér nebo předseda strany – a námitky vznáší i ministerský uchazeč Šmarda. „Schvaluje se rozpočet na příští rok, je to poměrně vážná věc a ministerstvo kultury je vnímáno jako popelka, která musí o rozpočet bojovat nejvíce,“ upozorňuje a k prezidentovu otálení říká: „Začíná se to vléct příliš dlouho na to, abychom mohli s jistotou říct, že to nebude mít negativní vliv.“

Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě. Otálení s odvoláním ministra je jedním z bodů ústavní žaloby na prezidenta, kterou ve středu schválil Senát a podle které Zeman svými skutky porušuje ústavu.