Díky NATO mohla česká armáda dospět, říká náčelník jejího generálního štábu

„Protože jsme byli členy Severoatlantické aliance, měli jsme možnost otevřené spolupráce s našimi partnery a měli jsme možnost účastnit se různých zahraničních operací od Balkánu po Asii, armáda velice rychle vyspěla. Vojáci získali sebedůvěru, stali se profesionály. Kdybychom tyto možnosti neměli, stoprocentně by to trvalo déle,“ zdůraznil Opata, který před nástupem na generální štáb mimo jiné velel českému kontingentu v Afghánistánu.

Především ale vstup a dvacetileté členství v Alianci, kterou Aleš Opata považuje za „nejsilnější obrannou organizaci na světě“, umožnily podle něj české armádě dospět. Jednak se země ocitla v týlu, měla jasné spojence a mohla se v roce 2004 pustit do největší proměny ve své historii – totiž do profesionalizace.

O významu afghánské operace náčelník generálního štábu nepochybuje. „Jako vojáci si říkáme: Co je menší zlo z hlediska bezpečnosti státu? Být tam, pomáhat vládě a ozbrojeným složkám, aby získaly schopnosti, které nemají? Nebo být doma, čekat na to, jak to dopadne a kam se potenciál terorismu může z Afghánistánu rozvinout? (…) Lepší je v tom prostoru být, mít přehled a být schopen reagovat. Čekat, co se stane, a reagovat potom stojí mnohem větší úsilí,“ míní.

Jugoslávie jako memento

Aleš Opata má ale zkušenosti nejen z Afghánistánu. V 90. letech působil i v Bosně a Hercegovině. Česko tehdy ještě nebylo členem NATO, armáda se zapojila do mise UNPROFOR pod hlavičkou OSN. Ačkoli o sobě čeští vojáci dali vědět – proslavili se například při záchraně francouzských vojáků ze základny, která se ocitla pod minometnou palbou – podle Opaty nebyla mise OSN úspěšná a naopak celý průběh války ukázal význam NATO.

„Nebyl jsem nikdy bytostným podporovatelem operací OSN jako takové, i když jsem přesvědčen, že řada z nich byla úspěšná. Jugoslávie úspěšná nebyla, řada věcí byla podceněna. Do doby, než byla zahájena operace NATO na území Bosny a Hercegoviny, docházelo k válečným zločinům, genocidě na obyvatelstvu a vojáci neměli mandát, aby problém mohli řešit,“ uvedl.