Smlouvy na radary, vrtulníky i BVP podepíšeme letos, slíbil Metnar. Chce investovat 61 miliard

Během tří let by měla armáda utratit 61 miliard korun, prohlásil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Do konce letošního roku chce mít podepsané smlouvy na strategické zakázky: radary, vrtulníky a bojová vozidla pěchoty. O velkých armádních nákupech se přitom hovoří už dlouho, podpis smluv se ale neustále odkládá.