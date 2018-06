Náčelník generálního štábu: Musíme se připravit na válku budoucí a posílit kybernetickou bezpečnost

Co je podle vás první a nejdůležitější úkol nového ministra obrany?

„Určitě nejsem v pozici, abych stanovoval úkoly ministrovi obrany. Je to spíš naopak. Každopádně pan ministr se vyjádřil velmi jasně, že chce pokračovat v modernizaci armády, v posilování schopností armády, náborů vojáků a aktivních záloh.“

Odcházející Karla Šlechtová čelila kritice veřejnosti a někdy až posměchu za své některé veřejné projevy. Jaká ale byla jako šéfka obrany?

„Jako vojákům, protože jsme striktně apolitická armáda, nám nepřísluší v žádném případě kontrolovat ministry a jejich vyjádření. Spolupráce armády a paní ministryně byla na dobré úrovni.“

V následujících sedmi letech bude česká armáda modernizovat své vojsko za sto miliard korun. Pro Mladou frontu jste řekl: „Abychom uspěli na soudobém válčišti, musíme umět reagovat rychle, klidně i v řádech dnů.“ Jak rychle je česká armáda schopná reagovat teď? To není v řádech dnů?

„Armáda České republiky je i teď schopná rychle reagovat v řádech dnů, ale bezpečnostní prostředí se vyvíjí. Dnes se bavíme o takzvaném komplexním bezpečnostním prostředí a reakční doby a postupy se významným způsobem zkracují. Pochopitelně musíme taky čelit hrozbám novým. Jedna z nich, v poslední době hodně diskutovaná, je kybernetická doména, takže se musíme připravovat na válku budoucí, a ne na válku minulou.“

Jak to soudobé válčiště, o kterém jste mluvil, vypadá a dá se vůbec předvídat?

„Pokud se bavíme o komplexním válčišti nebo o komplexním operačním prostředí, je to velice složité. Přirovnal bych to k infekci. Lidé se na podzim očkují proti chřipce, přijde jiný typ viru chřipky, nákaza se začne velice rychle šířit a zdravotníci už reagují na samotnou nákazu a už dělají jenom opatření, aby se nešířila dál, nebo aby se zpomalila. Velice podobné je to v komplexním operačním prostředí. Je těžko předvídatelné, a proto reakce musí být velice rychlé.“

Co všechno a jak se tedy bude v armádě za oněch sto miliard – což je obrovské číslo – měnit?

„Je to velice komplexní proces a je složité během krátké chvíle vše probrat, ale v podstatě se týká několika těch základních věcí. První věc jsou takzvané projekty okamžitého dopadu. To znamená, aby vojáci Armády České republiky dostali základní taktickou výstroj, balistickou ochranu, ruční zbraně a věci s tím spojené.

Druhá oblast je modernizace pozemních sil, specificky 7. mechanizované brigády, náhrada obrněného transportéru. Do této kategorie se dá řadit i pořízení děl a rozvoj letectva v oblasti nového radiolokátoru. Třetí oblast je rozvoj nových schopností. V rozvoji nových schopností je pro nás klíčová kybernetická doména a výstavba velitelství kybernetických a informačních operací. Pochopitelně je to i modernizace systému velení a řízení a v závěrečné fázi je to nábor personálu, rozšiřování aktivních záloh.“