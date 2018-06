Opata: Česko se nesvede ubránit samo. Armáda na to nemá velikostí ani schopnostmi

Opata rovněž zopakoval, že jednou z jeho priorit bude výstavba nových jednotek, mezi nimiž je právě ředitelství kybernetických a informačních operací. „Je to věc, která se průřezově bude týkat všech domén, ve kterých se dnes pohybujeme,“ podotkl. Náčelník generálního štábu řekl, že nárůst kapacit v kybernetické oblasti musí být dynamický.

„Když je postavíme za patnáct let, dostaneme se do situace, kdy se válka povede trochu jiným způsobem,“ poznamenal. Nové velitelství kybernetických sil by proto česká armáda chtěla zřídit od začátku příštího roku. Náčelník generálního štábu je přesvědčen o tom, že velitelství je klíčem k úspěchu při reakci na soudobé a budoucí bezpečnostní hrozby.

Den ozbrojených sil. S předstihem a propůjčením čestných názvů

Žofínskému fóru s předstihem předcházely i oslavy Dne ozbrojených sil, který připadá na tuto sobotu. Na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově si vojáci připomněli své předchůdce i padlé v zahraničních misích.

Metnar a Opata položili u památníku věnec, zároveň byla udělena vyznamenání a propůjčeny čestné názvy. Rozhodnutím prezidenta Miloše Zemana se tak 26. pluk velení, řízení a průzkumu nově jmenuje po armádním generálu Karlu Janouškovi, který za druhé světové války organizoval československé letecké jednotky v britské RAF. Po generálmajorovi Josefu Buršíkovi, bojovníkovi z východní fronty, získal jméno 72. mechanizovaných prapor z Přáslavic.