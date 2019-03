Kauza Huawei je civilizační střet, říká Fischer. Upozorňuje na problém Velkého bratra, tvrdí Kobza

Pavel Fischer je přesvědčen, že česká vláda zatím kromě posilování konzulárního zastoupení ve Spojeném království moc dělat ani nemůže. Stále totiž musí čekat na to, jak se politici v Londýně nakonec o svém osudu rozhodnou.

Podle Jiřího Kobzy bychom se měli soustředit hlavně na zachování spojení s britským trhem, aby z něj mimounijní konkurence nevytlačila naše firmy. Česká vláda by se proto měla víc snažit o ekonomickou diplomacii vůči Británii.

Poslanec také upozornil, že Británie nemusí na brexitu prodělat. Citoval spolek Economists for Free Trade , podle něhož Spojené království odchodem z Unie ušetří 135 miliard liber (čtyři biliony korun) a může profitovat z levnějšího zboží z dovozu. Spolek na svém webu říká, že odchod bez dohody je pro Británii nejlepší variantou.

Také Kateřina Konečná vidí odpovědnost za nejistotu hlavně v britském parlamentu, který není schopen konstruktivního jednání. Je ráda, že evropský vyjednavač Michel Barnier v uplynulých dnech nabídl Británii záruky dočasnosti irské pojistky. Jenže si není jistá, zda budou pro Brity dostatečné. „Nedovedu si představit, co moc víc může EU nabídnout oproti dojednané smlouvě,“ říká s tím, že varianta odchodu bez dohody je stále ve hře.

Britská vláda si nechala udělat analýzu dopadů různých variant brexitu a vyšlo jí, že při odchodu s dojednanou dohodou odmítnutou zatím ve Westminsteru se ekonomika Spojeného království za 15 let zmenší o 3,9 procenta a při odchodu bez dohody dokonce o 9,3 procenta.

Zástupci Home Credit vyjádřili počátkem roku v souvislosti s kauzou obavy o svoje aktivity v Číně. Členové výboru by podle Fischera chtěli vědět, zda mohou skupině „v něčem pomoci“, ale zároveň hlídat bezpečnost, obranu a zahraniční otázky.

Debata se věnovala také čínské firmě Huawei, jejíž vybrané produkty označil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za bezpečnostní riziko. Fischer kvůli tomu pozval na zasedání senátního zahraničního výboru Petra Kellnera, jehož PPF poskytuje v Číně půjčky prostřednictvím firmy Home Credit. Má osvětlit argumenty „těch, co dělají v Číně byznys“.

Fischer je totiž přesvědčen, že k Huawei nelze přistupovat pouze logikou obchodních vztahů, protože byznys je v Číně neodmyslitelně spjat s politikou, která je vedena autoritářsky. „Je to nový způsob vládnutí, kde se nesmí kritizovat čínský režim, kde se občané sledují za pomoci technologií, kde se zásadně omezují svobody občanů. To není obchodní střet, to je civilizační střet. Střet hodnot,“ apeloval senátor.