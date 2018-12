Kanadská policie zadržela finanční ředitelku Huawei. USA ji viní z obcházení protiíránských sankcí

Kanadská policie zadržela finanční ředitelku čínské firmy Huawei Technologies. Oznámil to ve středu list The Globe and Mail. Meng Wan-čou (známá jako Sabrina nebo Cathy Mengová) byla zatčena v sobotu ve Vancouveru na západě země, o její vydání usilují Spojené státy. Huawei Technologies je po jihokorejském Samsungu druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě.