Británie na brexitu vydělá, říká Kobza. Trumpa obdivuje za to, že omezuje globalizaci

Kobza považuje za úspěch, že se české diplomacii podařilo domluvit návštěvu premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bílém domě. Myslí si, že Američané pozvali Babiše, a nikoliv prezidenta Miloše Zemana, protože v Česku je premiér nositelem daleko větších pravomocí. To je podle něj pravděpodobnější důvod než názorové neshody.

Na dotaz, jaké mají být vztahy Česka se Spojenými státy, Kobza odpověděl: „Samozřejmě co nejlepší.“

Prezident Trump má jeho obdiv, protože se prý snaží plnit své předvolební sliby. Ne vždy se mu to daří, což je podle Kobzy způsobeno tím, že „proti němu stojí původní administrativa“. Tuto situaci srovnal s rokem 1997 v Íránu, kdy se tamním prezidentem stal reformní politik Muhammad Chátamí. I proti němu prý stála silná opozice, tentokrát v podobě „dogmatického establishmentu“.

Na Trumpovi se Kobzovi líbí, že staví Ameriku na první místo. „Stará se o to, aby první dostali najíst Američané. Snaží se omezit globalizaci, udržet americký průmysl v Americe, bojovat proti nelegální migraci, chránit pracovní místa pro Američany,“ vyjmenoval, čeho si na jeho politice cení. Trumpovo zavádění cel a tarifů na dovoz ze zahraničí včetně Česka považuje za legitimní využití práva na ochranu vlastního trhu.

Británie prý odchodem vydělá 135 miliard liber

Kobza se zúčastnil debaty s představiteli Visegrádské skupiny o brexitu. Převládal na ní názor, že by se EU měla snažit Británii usnadnit odchod. Kobza by si přál, aby vyjednavači nehájili jen zájmy Unie, ale snažili se dosáhnout situace, která bude co nejvýhodnější pro obě strany.

Poslanec si myslí, že EU neprojevila dostatečnou vstřícnost, když odmítla britský návrh dohody z Chequers. Za největší problém považuje, že EU tlačí na Británii, aby zůstala v celní unii.

Přes všechny komplikace provázející vyjednávání je přesvědčený, že Británie neutrpí odchodem z EU „takové škody, jak je u nás prezentováno“. Naopak citoval britský think tank Economists for Free Trade, podle něhož by si měla výrazně pomoci. „Vyčíslili to na nějakých 135 miliard liber. Ty ušetří na spoustě nákladů, které mají nyní, a mít je nebudou,“ upozorňuje Kobza. Economists for Free Trade na své stránce propaguje jako nejlepší možnost odchod Británie z EU bez dohody.

Kobza nastínil také možnost, že zboží dovážené na britský trh ze zemí mimo EU zlevní. To by se prý mohlo stát díky tomu, že se na něj už nebudou vztahovat unijní cla a další tarify. Británie pak podle této představy začne být velmi zajímavá pro exportní země.