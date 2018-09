Bez dohody o brexitu ekonomika Británie příští rok poklesne, varuje MMF

Mezinárodní měnový fond uvedl, že zatímco v případě dohody ostrovní ekonomika příští rok vzroste o 1,5 procenta, bez ujednání vykáže pokles. Ještě většího růstu by podle MMF země dosáhla, pokud by v EU zůstala. To by se hrubý domácí produkt zvýšil o 1,75 procenta.

Britský ministr financí Philip Hammond v reakci na zprávu uvedl, že Londýn musí naslouchat varování MMF o riziku odchodu bez dohody. On sám je přesvědčen, že se smlouvu podaří na podzim uzavřít, nemožné však není ani to, že se nic nedojedná. Někteří zastánci brexitu Hammonda kritizují, že chce udržovat s Bruselem vztahy, které budou znamenat příliš velký vliv EU na Británii.