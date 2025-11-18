V ženě s husou archeologové našli nejstarší doklad o vztahu lidí a zvířat


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, PNAS, Hebrew University of Jerusalem

Izraelští vědci našli, prostudovali a popsali pravěkou sošku, která zobrazuje ženskou postavu, jíž na zádech sedí husa. Podle archeologů je zcela mimořádná jak zpracováním, tak i příběhem.

Na první pohled nevzhledný kousek šedivé hlíny. Ale při bližším pohledu je už vidět, že jde o 3,7centimetrovou figurku, která zobrazuje ženu s nějakým břemenem na zádech. A až detailní analýza ukazuje, že se jedná o jeden z nejzajímavějších archeologických artefaktů nalezených v poslední době.

Figurka je stará víc než dvanáct tisíc let, vědci ji vykopali v severním Izraeli ve slavné archeologické lokalitě Nahal Ein Gev II. Nezobrazuje jen člověka, ale člověka a zvíře, konkrétně ženu, kterou zezadu objímá velký pták podobný huse. Podle objevitelů se jedná o vůbec nejstarší známou figurku znázorňující interakci mezi člověkem a zvířetem.

Vědci, kteří sošku popsali, ji zařadili do období takzvaného natúfienu. Tato kultura patří k těm nejstarším na světě, které si budovaly stálá sídliště. Klima tehdy bylo chladnější a sušší, takže tehdejší lidé žili v prostředí plném dubových lesů, chovali vodní ptáky, jako byly husy nebo kachny, lovili ryby a také už prokazatelně domestikovali psy. Tito lidé byli předky semitských Kanánejců, takže i moderních Židů i Palestinců.

Figurka je podle archeologů výjimečná rovnou z několika důvodů. Ukazuje, že právě v době, kdy ji neznámá autorka vytvořila, docházelo k zásadním změnám ve vyjadřování uměleckém i duchovním. Tým vedený archeologem Laurentem Davinem považuje hliněnou figurku, která se liší od všech dosud nalezených, za zobrazení mytologické nebo rituální scény, které už dnes nelze kvůli nedostatku znalostí o této kultuře plně porozumět.

Figurka z hlíny a světla

Vědci drobnou plastiku prozkoumali pomocí nejmodernějších technik, jež má dnes archeologie k dispozici. Figurka byla vymodelována z místní hlíny a zahřáta na teplotu přibližně čtyři sta stupňů Celsia, což naznačuje, že lidé v té době už museli zvládat technologii vypalování hlíny.

Mikroskopické a chemické analýzy odhalily zbytky červeného pigmentu (okr) na ženě i huse. Ale navíc se na sošce našel otisk autorky – podle vědců se jednalo s největší pravděpodobností o mladší ženu. Umělkyně využila nejen hliněnou hmotu, ale také hru světla a stínu k vytvoření hloubky a perspektivy, což předznamenává umělecké inovace, které se plně rozvinuly až později v neolitu.

Pompeje vydaly další tajemství: lascivní obraz Lédy s labutí
Léda s labutí z Pompejí

Scéna zobrazující ženu skrčenou pod husou sedící na jejích zádech naznačuje více než jen jednoduchý akt každodenního života. Husa totiž vypadá spíše živá než jako ulovené zvíře, které by si žena jen odnášela domů. Zachycuje to vtipnou scénu ze života sochařky? Nebo jde o mytologický výjev podobný legendě o Lédě a labuti?

To vědci nevědí a vědět nemohou, natúfijská kultura totiž ještě neznala písmo, takže je složité umělecké dílo dešifrovat. Vědci na základě moderních důkazů interpretují kompozici jako imaginární nebo mytologické setkání v souladu s animistickými vírami, světovým názorem, který viděl lidi a zvířata jako duchovně propojené. Což je fráze, která toho moc neříká, ale je upřímná v tom, jak malé poznání ukazuje.

Figurku badatelé našli v půlkruhové kamenné stavbě, která obsahovala hroby a obřadní předměty. Natufijci byli lidé, kteří patřili mezi první kočovné sběrače, kteří začali žít v usazených komunitách. Tento objev odhaluje, že ještě dlouho před zemědělstvím už tito ranní vesničané experimentovali s narativním uměním, symbolickým vyjádřením a technikami modelování hlíny.

Dvě sestry, důl, dítě a pes. Archeologové popsali podivný pravěký hrob na Moravě
Rekonstrukce vzhledu dvou pravěkých žen

Možné nahlédnutí do počátků mýtů

Zbytky zvířat nalezených na tomto místě potvrzují hluboké spojení mezi husami a rituálním životem. Peří ptáků se používalo k dekoracím a některé kosti se zpracovávaly do ozdob. Umělecké zaměření na husu a ženu podle výzkumníků poukazuje na ranou mýtickou představivost, symbolický slovník, který později rozkvetl v neolitických kultech a figurativních tradicích v jihozápadní Asii.

„Tento objev je mimořádný v mnoha ohledech,“ komentoval výsledky Davin. „Nejenže se jedná o nejstarší figurku na světě zobrazující interakci mezi člověkem a zvířetem, ale také o nejstarší naturalistické zobrazení ženy nalezené v jihozápadní Asii,“ uvedl.

„Figurka zachycuje transformativní okamžik,“ dodali autoři. „Propojuje svět kočovných lovců a sběračů se světem prvních usazených komunit a ukazuje, jak fantazie a symbolické myšlení začaly formovat lidskou kulturu.“ Kromě svého řemeslného zpracování ztělesňuje tento předmět nejstarší zárodky mýtů, vyprávění příběhů a duchovního spojení, vyjádřené v hlíně rukama, které žily tisíce let před vznikem civilizace.

Odkaz na studii
Nacionalismus na talíři. Historici analyzovali gastrodiplomacii

Hostina se správně zvoleným jídlem může prolomit diplomatické bariéry, špatně vybrané menu je ale schopné naopak vztahy mezi státy vyhrotit. A volba pokrmu může posloužit i jako nenápadný, ale o to silnější signál druhé straně, popisují historici, kteří zkoumali sto let diplomatických hostin.
před 2 hhodinami

Rypouše sloní u Antarktidy ničí ptačí chřipka. Pošla už polovina samic

Populaci rypoušů sloních, největších šelem na světě, kteří žijí v oblasti kolem Antarktidy, ničí ptačí chřipka. Podle agentury AFP na situaci těchto zástupců čeledi tuleňovitých upozornili vědci.
včera v 07:00

Do Rakouska na dárky i pálení tajných dokumentů. Šest změn, které přinesla revoluce

Jakeše do koše! volali demonstrující po 17. listopadu 1989. Předznamenali tím řadu změn, ke kterým došlo po pádu komunismu. V pomyslném koši totiž neskončil pouze generální tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš, ale například i cenzura nebo do té doby nezbytné výjezdní doložky. Cesta k demokracii mohla začít, bylo potřeba ale mnohé změnit a Češi lační po demokracii s tím začali téměř okamžitě.
včera v 06:30

Je to existenciální hrozba. Island se bojí, že ho zničí kolaps oceánských proudů

Kdyby se zastavily, změnily nebo jen zpomalily oceánské proudy přenášející teplo na sever, mělo by to velmi neblahé dopady na Island. Tamní vláda pokládá problém za vážný.
16. 11. 2025

Britové oznámili, že končí s testováním na zvířatech

Britská vláda představila plán, jak v zemi ukončit v blízké době utrpení zvířat způsobené testy. Má je nahradit využívání moderních technologií včetně umělé inteligence.
15. 11. 2025

Aplikace zlínských vědců by mohla přesněji předpovídat bleskové povodně

Vědci ze zlínské Univerzity Tomáše Bati skončili s testováním nové aplikace Flapris, která by mohla pomoci s přesnější předpovědí bleskových povodní. Systém správně odhadl nebezpečí ve třech ze čtyř případů, jak České televizi potvrdil jeden z tvůrců David Šaur. Podle něj včas určí místa, kde hrozí nebezpečí, kudy poteče voda a v jakém množství. Zpřesnit předpověď dokáže až na úroveň obcí. Systém budou vědci testovat ještě ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).
14. 11. 2025

Husákovy děti stárnou, Česko na to není připraveno, varuje ředitel ÚZIS Dušek

Už za deset let bude Česká republika potřebovat o desítky tisíc víc lůžek pro dlouhodobě nemocné seniory, říkají data. Experti hledají způsoby, jak Českou republiku na tuto situaci připravit.
14. 11. 2025
