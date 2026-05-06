Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24, ÚZIS, Scientific Reports

Během poslední sezony respiračních nemocí se nedalo v Česku očkovat aktuální vakcínou proti nemoci covid-19 asi 91 procent lékařů a přes 98 procent zdravotních sester.

Na konci dubna zveřejnil Ústav zdravotních informací (ÚZIS) poprvé údaje o tom, kolik lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotních pracovníků je očkovaných proti chřipce. Výsledky ukázaly, že většina lékařů a drtivá většina sester proti této nemoci vakcinována není. Vědecká redakce České televize od ÚZISu nyní získala poprvé také další data o očkování zdravotních pracovníků, tentokrát proti nemoci covid-19.

Výsledky získané z dat českého zdravotnického systému ukazují, že proočkovanost proti této chorobě způsobené virem SARS-CoV-2 je ještě výrazně nižší, než je tomu u chřipky. Covid je sezonní nemoc, podle doporučení oficiálních lékařských autorit by se měli zranitelní lidé očkovat pravidelně před každou sezonou respiračních onemocnění.

Podívejte se, jaká je realita pro poslední respirační sezonu:

Detaily ukazují nejvíc a nejméně proočkované skupiny

Průměrná proočkovanost lékařů je 9,2 procenta, sester 1,8 procenta a nelékařských zdravotnických pracovníků 1,5 procenta. Ve všech kategoriích je tedy nižší než u chřipky. Podobně jako u ní je největší podíl očkovaných mezi lékaři, zatímco sestry a ostatní profese mají míru proočkovanosti přibližně podobnou, rozdíly jsou v řádu statistické chyby.

Podobně jako u chřipky jsou nejvíc proočkované seniorní skupiny zdravotníků, zatímco u těch mladších nemá aktuální vakcínu téměř nikdo.

Na rozdíl od chřipky nejsou u covidu velké rozdíly mezi zdravotníky v akutní lůžkové péči, neakutní lůžkové péči a ostatní nelůžkové péči.

Pro srovnání data o očkování proti chřipce:

Proti covidu se neočkuje ani v Německu

Nízká proočkovanost proti covidu je v Evropě mezi lékařským personálem spíše pravidlem než výjimkou. Například v Německu, kde je proti sezonní chřipce očkována většina zdravotníků, je pokrytí u covidu výrazně nižší. V sezoně 2024/25 se nechalo očkovat proti covidu-19 pouze šestnáct procent zaměstnanců nemocnic. V předchozí sezoně 2023/24 to bylo devatenáct procent.

Nemocí z povolání ubylo v Česku o třetinu. Nejčastější byl stále covid
Nejčastěji se v Německu nechal očkovat lékařský personál – míra proočkovanosti lékařů a lékařek dosahovala 26,5 procenta. Ošetřovatelský personál byl výrazně níže s pouhými 13,5 procenta. Pro srovnání u chřipky se v Německu během stejné sezony nechalo očkovat 56 procent nemocničního personálu, u lékařů dosahovala míra proočkovanosti proti chřipce 80,8 procenta, u ošetřovatelů 46,1 procenta.

Proč se zdravotníci neočkují?

Důvody zdravotnického personálu, proč se očkovat, nebo ne, zkoumala celá řada studií, které vznikaly v různých zemích světa. Mezi nejčastější důvody odmítání patřily obavy o bezpečnost a rychlost vývoje a také nízko vnímané riziko této choroby.

„Není to legrace. Lidé bojují o život a my s nimi," říká sestra z covidového oddělení v novém dokumentu ČT
Řada také odmítala vakcínu kvůli tomu, že vnímají nedostatek informací o těchto konkrétních vakcínách. Zdůrazňují přitom, že jde hlavně o informace cílené přímo na zdravotníky, které se věnují právě specifikům těchto profesí, jako je vysoké a časté vystavení infekčním pacientům.

Les budoucnosti bude vypadat jinak, než jsme zvyklí, říká výzkumník Krejza

České lesy trápí sucho. Dle dat ze začátku května se dvě třetiny lesů nachází ve stavu vysokého, nebo dokonce extrémně vysokého stresu. „S postupující klimatickou změnou se dá předpokládat, že sucha budou déletrvající, častější a intenzivnější, proto bychom z pohledu dřevin měli volit ty, které jsou k suchu více tolerantní,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu DendroNetwork v rámci Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Jan Krejza. V rozhovoru rozebírá nejen rizika spjatá se suchem, ale i kůrovcovou kalamitu, skladbu dřevin či vliv veřejnosti.
před 15 hhodinami

Velryba Timmy po vypuštění do moře nejspíš uhynula, uvádějí experti

Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. Uvedli to odborníci z Německého muzea moře ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal od německých médií jméno Timmy.
před 17 hhodinami

Středověcí Češi zavrhli proso, nastoupili na cestu „dietní transformace“, popsala studie

Už první Slované si nejvíc pochutnávali na prosu. Tato plodina byla odolná, dařilo se jí v pravlasti Slovanů i v Čechách, byla dostatečně výživná. V polovině jedenáctého století se ale přihodilo něco, co začalo proso odsouvat na vedlejší kolej, ukázal rozsáhlý výzkum českých archeologů.
před 18 hhodinami

Jepice tančí vertikálně, protože jsou šeroslepé, ukázala studie

Vědci odhalili, proč jepice při rojení provádějí svůj podivuhodný tanec ve vzduchu: svislý let nahoru a dolů pomáhá samcům rozlišit samice v hejnu a zvyšuje jejich šanci na rozmnožení. Vyplývá to z nového výzkumu.
před 21 hhodinami

Metan z Grónska je dědictví minulosti i hrozba pro budoucnost, ukázali čeští vědci

Mezinárodní tým vědců pod vedením Marka Stibala a jeho týmu kryosférické ekologie (CryoEco) z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přinesl v nové studii důkaz o původu metanu, který se uvolňuje zpod Grónského ledovce. Je jím rozklad organické hmoty nahromaděné během teplejšího období, které skončilo před zhruba čtyřmi tisíci lety. Výsledky studie tak ukazují, že Grónský ledovec je velmi citlivý i k poměrně mírným a krátkým změnám klimatu.
před 21 hhodinami

Vědci objevili 27 planet jako ze Star Wars. Zřejmě obíhají kolem dvou hvězd

Astronomové popsali 27 kandidátských planet, které obíhají kolem dvou hvězd, podobně jako fiktivní pouštní planeta Tatooine z filmového světa Star Wars. Výsledky studie, na kterou upozornil deník The Guardian, vědci publikovali symbolicky 4. května, kdy fanoušci slaví neoficiální Den Star Wars.
před 22 hhodinami

Při ražbě pražského metra objevili vědci nový druh prvohorního členovce

Z nenápadné fosilie nalezené při stavbě metra D se vyklubal doposud neznámý druh dávného členovce. Soomaspis labutai žil asi před 448 miliony let, jeho nejbližší známý příbuzný pocházel až z jižní Afriky. Tento objev mění pohled na rozšíření těchto živočichů a přináší nové informace o životě v době prvního hromadného vymírání druhů.
včera v 08:01
