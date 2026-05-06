Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

Během poslední sezony respiračních nemocí se nedalo v Česku očkovat aktuální vakcínou proti nemoci covid-19 asi 91 procent lékařů a přes 98 procent zdravotních sester.
Na konci dubna zveřejnil Ústav zdravotních informací (ÚZIS) poprvé údaje o tom, kolik lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotních pracovníků je očkovaných proti chřipce. Výsledky ukázaly, že většina lékařů a drtivá většina sester proti této nemoci vakcinována není. Vědecká redakce České televize od ÚZISu nyní získala poprvé také další data o očkování zdravotních pracovníků, tentokrát proti nemoci covid-19.
Výsledky získané z dat českého zdravotnického systému ukazují, že proočkovanost proti této chorobě způsobené virem SARS-CoV-2 je ještě výrazně nižší, než je tomu u chřipky. Covid je sezonní nemoc, podle doporučení oficiálních lékařských autorit by se měli zranitelní lidé očkovat pravidelně před každou sezonou respiračních onemocnění.
Podívejte se, jaká je realita pro poslední respirační sezonu:
Detaily ukazují nejvíc a nejméně proočkované skupiny
Průměrná proočkovanost lékařů je 9,2 procenta, sester 1,8 procenta a nelékařských zdravotnických pracovníků 1,5 procenta. Ve všech kategoriích je tedy nižší než u chřipky. Podobně jako u ní je největší podíl očkovaných mezi lékaři, zatímco sestry a ostatní profese mají míru proočkovanosti přibližně podobnou, rozdíly jsou v řádu statistické chyby.
Podobně jako u chřipky jsou nejvíc proočkované seniorní skupiny zdravotníků, zatímco u těch mladších nemá aktuální vakcínu téměř nikdo.
Na rozdíl od chřipky nejsou u covidu velké rozdíly mezi zdravotníky v akutní lůžkové péči, neakutní lůžkové péči a ostatní nelůžkové péči.
Pro srovnání data o očkování proti chřipce:
Proti covidu se neočkuje ani v Německu
Nízká proočkovanost proti covidu je v Evropě mezi lékařským personálem spíše pravidlem než výjimkou. Například v Německu, kde je proti sezonní chřipce očkována většina zdravotníků, je pokrytí u covidu výrazně nižší. V sezoně 2024/25 se nechalo očkovat proti covidu-19 pouze šestnáct procent zaměstnanců nemocnic. V předchozí sezoně 2023/24 to bylo devatenáct procent.
Nejčastěji se v Německu nechal očkovat lékařský personál – míra proočkovanosti lékařů a lékařek dosahovala 26,5 procenta. Ošetřovatelský personál byl výrazně níže s pouhými 13,5 procenta. Pro srovnání u chřipky se v Německu během stejné sezony nechalo očkovat 56 procent nemocničního personálu, u lékařů dosahovala míra proočkovanosti proti chřipce 80,8 procenta, u ošetřovatelů 46,1 procenta.
Proč se zdravotníci neočkují?
Důvody zdravotnického personálu, proč se očkovat, nebo ne, zkoumala celá řada studií, které vznikaly v různých zemích světa. Mezi nejčastější důvody odmítání patřily obavy o bezpečnost a rychlost vývoje a také nízko vnímané riziko této choroby.
Řada také odmítala vakcínu kvůli tomu, že vnímají nedostatek informací o těchto konkrétních vakcínách. Zdůrazňují přitom, že jde hlavně o informace cílené přímo na zdravotníky, které se věnují právě specifikům těchto profesí, jako je vysoké a časté vystavení infekčním pacientům.