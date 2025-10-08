Francie může mít nového premiéra do 48 hodin, řekl ve středu večer po jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem dosluhující premiér Sébastien Lecornu, píše Reuters. Lecornu v pondělí podal demisi, Macron ho ale pověřil tím, aby se do středečního večera pokusil v debatách s představiteli politických stran navrhnout možné řešení krize. Lecornu rovněž prezidentovi oznámil, že většina parlamentu je proti rozpuštění zákonodárného sboru.
Většina poslanců nechce rozpuštění parlamentu, řekl končící premiér Francie
Po premiérově demisi se Macron dostal pod politický tlak, aby vypsal nové parlamentní volby, případně aby rezignoval na funkci hlavy státu. Podle Lecornua je však většina poslanců proti rozpuštění parlamentu.
„Řekl jsem prezidentovi, že vyhlídky na rozpuštění se vzdalují, a věřím, že situace mu umožní jmenovat premiéra v příštích 48 hodinách,“ uvedl Lecornu.
Lecornu zároveň vyloučil, že by ho Macron mohl znovu pověřit sestavením vlády. „Moje mise skončila,“ prohlásil.
Reagoval také na výzvy, aby prezident odstoupil. Například Macronův první premiér Édouard Philippe, který vedl kabinet v letech 2017 až 2020, v úterý vzkázal, že je čas, aby zemi z patové situace vyvedla nová hlava státu. „Teď není čas na výměnu prezidenta republiky,“ odmítl tento názor Lecornu s tím, že Francie potřebuje na mezinárodním poli stabilní postavu.
Zatím podle končícího premiéra není jasné, kdy by prezident mohl jméno jeho nástupce oznámit. Elysejský palác podle DPA avizoval, že ve středu už Macron veřejně nevystoupí.
Vůle schválit rozpočet
Končící premiér už dříve během středy prohlásil, že mezi politickými stranami je vůle schválit do konce prosince státní rozpočet na příští rok. Vedle rozpočtových škrtů je velkým třecím bodem v parlamentu i sporná důchodová reforma. „Musíme najít cestu, jak o ní vést debatu,“ zdůraznil Lecornu. Poznamenal, že pozastavení reformy, jejíž součástí je zvýšení věku pro odchod do penze o dva roky na 64 let, by rozpočet v roce 2027 stálo tři miliardy eur (asi 73 miliard korun).
Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu. Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky poté, co ministerský předseda François Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.