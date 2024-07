Venezuelské úřady označily Madura za vítěze voleb, opozice to odmítla uznat

Nejvyšší volební úřad ve Venezuele (CNE) označil za vítěze nedělních prezidentských voleb dlouholetého autoritářského vůdce Nicoláse Madura. Opozice to odmítla uznat, podle ní zvítězil se 70 procenty hlasů její kandidát Edmundo González Urrutia. Za těžko uvěřitelný označili výsledek oznámený CNE chilský prezident Gabriel Boric a pochybnosti o něm vyjádřil i americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Maduro po oznámení částečných výsledků vystoupil před své podporovatele. Údajné vítězství označil za triumf národní nezávislosti a důstojnosti venezuelského lidu. Podle něj Venezuelu v noci na neděli „zasáhl masivní hackerský útok“, který narušil práci volebních úřadů. „A již víme, z jaké země přišel,“ tvrdí Maduro, aniž by daný stát jmenoval.

Také exit polly, tedy průzkumy prováděné mezi voliči u hlasovacích místností, naznačovaly vítězství opozice. Dvě taková šetření podle agentury Reuters ukazovala, že opoziční kandidát získá na 65 procent hlasů. Také dřívější průzkumy předpovídaly vítězství Gonzálezovi. Podle zpravodajské společnosti BBC panovaly v zemi obavy ze zmanipulování výsledků, pakliže by vyznívaly nepříznivě pro Madura.

„Nikdo ve Venezuele nevytvoří chaos,“ prohlásil v neděli 61letý Maduro, když zavítal do volební místnosti. Dodal, že uzná výsledky od CNE a zajistí, „aby byly uznány“. Podle BBC obavy ze zmanipulování přiživilo jeho dřívější prohlášení, že zvítězí „po dobrém nebo po zlém“.

Na hlasování kromě nejvyšší volební rady dohlížel jen malý počet nezávislých pozorovatelů. Vzhledem k předvolebním průzkumům je podle španělského listu El País téměř vyloučené, že by Maduro mohl uspět bez masivních podvodů.

Podle světových médií se u volebních místností v různých částech země tvořily dlouhé fronty. Některé se otevřely se zpožděním a proces podle AP či deníku The New York Times provázelo zastrašování voličů a pozorovatelů členy milic a jiných skupin.

Oznámení o výsledcích přišlo po několika hodinách nejasností o tom, zda vůbec hlasování ve všech okrscích skončilo. Volební místnosti se v neděli otevřely v 6:00 místního času a konec hlasování byl stanoven na 18:00 (půlnoc středoevropského času), pokud ale v tomto čase před místnostmi stále čekali voliči, musely podle zákona zůstat otevřené. To podle agentury AP na některých místech platilo i šest hodin po oficiálním konci hlasování.

Maduro v latinskoamerické zemi vládne od roku 2013, kdy umřel předchozí lídr z řad socialistické strany PSUV Hugo Chávez. Venezuela má největší prokázané zásoby ropy na světě a kdysi se pyšnila nejvyspělejší ekonomikou v Latinské Americe, po Madurově nástupu do čela země se však dostala do stále se prohlubující krize. Propad hospodářství je hlavní příčinou masové emigrace ze země, ze které za posledních deset let odešlo skoro osm milionů lidí.

Původní opoziční kandidátce soud účast znemožnil

Předchozích prezidentských voleb v roce 2018 se hlavní strany opozice neúčastnily kvůli nesvobodným a neférovým podmínkám, ve kterých se konaly. Tentokrát nejdříve jako svou kandidátku vybrali opoziční voliči političku Maríu Corinu Machadovou, Madurem kontrolovaný nejvyšší soud jí ale kandidaturu znemožnil.

Opoziční blok Jednotná demokratická platforma (PUD) pak na poslední chvíli jako náhradníka vybral 74letého Gonzaleze, který nedělní hlasování označil za „den usmíření pro všechny Venezuelany“. Slíbil, že v případě svého zvolení udělá vše, co bude v jeho silách, aby přilákal zpět do země občany, kteří kvůli ekonomickému kolapsu uprchli.

Machadová zůstala v popředí kampaně a během volební noci vyzvala venezuelskou armádu, aby se postavila „na správnou stranu historie“. „Lidé Venezuely promluvili: Nechtějí Madura,“ prohlásila.

Opozice chce po letech chudoby a hyperinflace dosáhnout především zlepšení ekonomické situace. Ve svém programu slibuje také konec korupce veřejných činitelů a demokratizaci poměrů v zemi. Vládní úřady přičítají hospodářské problémy mimo jiné mezinárodním sankcím ze strany Spojených států a dalších západních zemí.