Varovný signál pro Česko, říká publicista k dění na Slovensku


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Situace na Slovensku pohledem publicisty
Zdroj: ČT24

Demokracie v úpadku a varovný signál pro Česko, popisuje politickou situaci ve své vlasti slovenský publicista a šachový mistr Ján Markoš. V knize esejů Světla v mlze analyzuje kroky, které podle něj poškozují právní stát a vysvětluje, jak důležité je mít zájem o své okolí.

„To jsou žalostné výsledky,“ komentoval nedávno slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka sedmdesátiprocentní pokles (ukončených) případů korupce v zemi. Se čtvrtou vládou premiéra Roberta Fica (Smer) přišlo zemětřesení ve vedení policie i kulturních institucí.

Přes protest zaměstnanců například skončil dosavadní model veřejnoprávních médií. „Vysílání slovenské televize a rozhlasu postupně ztrácelo atributy veřejnoprávnosti,“ prohlásila ministryně kultury Martina Šimkovičová. Tlaku čelí rovněž nevládní spolky. Zákon omezil shromažďování. OSN hovoří o erozi základních svobod. Podle Markoše není občan jen pasivním pěšákem, ale má povinnost „vstupovat do hry“.

Korupce nezmizela, výsledky jsou žalostné, varoval šéf slovenské prokuratury
Maroš Žilinka

„Politici nejsou naši vládci. Jsou to lidé, které si platíme, aby chránili dodržování ústavy a vládli efektivně a v našem zájmu. Když tuto společenskou smlouvu porušují, máme plné právo protestovat,“ je přesvědčený slovenský publicista.

Knihu Světla v mlze napsal jako poučení z krize, kterou není třeba opakovat – stačí prý jen naslouchat avizovaným cílům. „Často se říká: ‚Tohle by si nedovolili, (...) tohle by lidé nestrpěli.‘ Jenže dějiny nás učí, že autokraté nemají vlastní brzdu. Zabrzdit je musíme my,“ míní Markoš.

Projevy xenofobie nelze přejít, míní publicista

Například fyzickou konfrontaci před volbami v roce 2023 mezi šéfem hnutí Slovensko Igorem Matovičem a členem strany Smer a nynějším ministrem obrany Robertem Kaliňákem vnímá Markoš jako reklamní tah, který nestojí za pozornost. Na rozdíl od toho, projevy xenofobie by nenechal bez povšimnutí.

Příkladem toho dle něj může být prohlášení podnikatele a politika Borise Kollára z roku 2016 „Ještě se vrátím k tomu duhovému pochodu. Tvrdím, že začnou nejdřív se svatbami v kostelech, pak budou adopce dětí, potom nastoupí pedofilové a už jsou na řadě nekrofilové,“ prohlásil tehdy Kollár.

Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) se slovenským protějškem Matúšem Šutajem Eštokem (Hlas)

Nenávist vede k normalizaci násilí, varuje Markoš a zmiňuje vraždu před bratislavským podnikem Tepláreň. Pozornost věnuje i atentátu na Fica. Ten dle vlastních slov střelci odpustil, viníky vidí jinde.

„Nakonec je jasné, že byl jen poslem zla a politické nenávisti, kterou politicky neúspěšná a frustrovaná opozice rozvinula na Slovensku do nezvládnutých rozměrů,“ sdělil po atentátu v roce 2024 Fico.

Faulů v interpretaci činu si publicista všímá na obou stranách – vymezuje se vůči snaze spojit osamělého atentátníka s opozicí, stejně jako vůči textu novináře, který chválil střelcovu poezii. „Empatii si zaslouží oběti, ne atentátníci,“ prohlásil Markoš.

Neustávající krize lidi vyčerpávají a než se mlha rozptýlí, může to trvat i dvacet let. Společnost, která je přečká bez fatálních zranění, z nich podle Markoše vyjde silnější.

Výběr redakce

Kloboukem maskovali, jak s námi zachází, popsal propuštění politický vězeň

Kloboukem maskovali, jak s námi zachází, popsal propuštění politický vězeň

před 51 mminutami
Poslanci hodiny rozebírají rozpočet. Vláda ho hájí, opozice tepe

Minutu po minutěPoslanci hodiny rozebírají rozpočet. Vláda ho hájí, opozice tepe

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

17:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na západě Kanady zabila útočnice devět lidí a sebe

Na západě Kanady zabila útočnice devět lidí a sebe

03:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává trestným činem, rozhodl Ústavní soud

Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává trestným činem, rozhodl Ústavní soud

07:01Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Do muniční iniciativy je třeba sehnat 3,6 miliardy eur, uvedl zdroj z NATO

Do muniční iniciativy je třeba sehnat 3,6 miliardy eur, uvedl zdroj z NATO

před 3 hhodinami
Rusové zabili tři batolata a jejich otce u Charkova, těhotnou matku zranili

Rusové zabili tři batolata a jejich otce u Charkova, těhotnou matku zranili

09:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Americký úřad na několik hodin uzavřel letiště u hranic s Mexikem

Americký úřad na několik hodin uzavřel letiště u hranic s Mexikem

14:54Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Varovný signál pro Česko, říká publicista k dění na Slovensku

Demokracie v úpadku a varovný signál pro Česko, popisuje politickou situaci ve své vlasti slovenský publicista a šachový mistr Ján Markoš. V knize esejů Světla v mlze analyzuje kroky, které podle něj poškozují právní stát a vysvětluje, jak důležité je mít zájem o své okolí.
před 21 mminutami

Novým evropským veřejným žalobcem za Česko byl jmenován Pavel Zeman

Bývalý tuzemský nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl ve středu jmenován evropským veřejným žalobcem za Českou republiku. V tiskové zprávě o tom informovala Rada Evropské unie, podle níž mu šestileté funkční období začne v červenci. Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) vyšetřuje případy zneužívání peněz Evropské unie.
17:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Britney Spearsová prodala práva na svou hudbu za 200 milionů dolarů, píše BBC

Americká popová zpěvačka Britney Spearsová prodala práva na veškerou svou hudební produkci nezávislému hudebnímu vydavatelství Primary Wave za zhruba dvě stě milionů dolarů (asi čtyři miliardy korun), informoval web BBC. Prodej se podle serveru uskutečnil již koncem loňského roku, podrobnosti ohledně transakce a přesná cena ale nebyly zveřejněny.
před 2 hhodinami

Na západě Kanady zabila útočnice devět lidí a sebe

Devět lidí zahynulo a desítky dalších utrpěly zranění poté, co žena začala střílet na střední škole a v její blízkosti v odlehlé podhorské obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Útočnice zřejmě poté zabila i sebe. Informovaly o tom v noci na středu tiskové agentury s odkazem na policii. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že je událostí otřesen, a odložil cestu na Mnichovskou bezpečnostní konferenci. Po celé zemi budou dalších sedm dní vlajky na půl žerdi na uctění památky obětí.
03:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Do muniční iniciativy je třeba sehnat 3,6 miliardy eur, uvedl zdroj z NATO

Česká muniční iniciativa si klade za cíl zajistit pro Kyjev dělostřeleckou munici v hodnotě pěti miliard eur (přes 121 miliard korun), zatím má ale přísliby pouze na 1,4 miliardy eur, řekl v Bruselu ve středu nejmenovaný vysoký vojenský představitel NATO. Neupřesnil ale, jestli má tato částka pokrýt dodávky na rok 2026 či jinak dlouhé časové období. Činitel připomněl, že tuzemská vláda potvrdila, že bude iniciativu i nadále koordinovat. Vyzval proto spojence, aby do ní přispívali.
před 3 hhodinami

Rusové zabili tři batolata a jejich otce u Charkova, těhotnou matku zranili

Úder ruského dronu na rodinný dům ve východoukrajinské Charkovské oblasti zabil v noci na středu jednoho muže a tři batolata. Uvedl to šéf tamní oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov, který už předtím informoval o požáru domu po dronovém útoku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj později potvrdil, že oběťmi jsou otec a jeho tři děti. Naopak ukrajinské bezpilotní stroje zasáhly podle médií rafinerii ve Volgogradu.
09:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Americký úřad na několik hodin uzavřel letiště u hranic s Mexikem

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) ve středu brzy ráno SEČ oznámil, že na deset dní zastavuje veškerý provoz na letišti El Paso International, jež se nachází v blízkosti hranice s Mexikem. Nakonec ale vzdušný prostor nad ním už odpoledne téhož dne znovu otevřel. Uzávěru úřad původně vysvětlil „speciálními bezpečnostními důvody“. Agentura Reuters napsala o dronech mexických drogových kartelů a o tom, že americké ministerstvo obrany podniklo akci, kterou je zneškodnilo.
14:54Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Pálení izraelských vlajek, rakve pro generály USA. Írán oslavuje výročí revoluce

Přesně před 47 lety skončila v Íránu islámská revoluce. U této příležitosti se konají masivní oslavy a demonstrace podporované tamním teokratickým režimem. Výročí přichází několik týdnů po brutálním potlačení celostátních protestů, při kterých bylo zabito na sedm tisíc lidí.
14:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...