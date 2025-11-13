V Ázerbájdžánu odsoudili francouzského podnikatele k 12 letům vězení, píše AFP


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Ázerbájdžánský soud ve čtvrtek poslal francouzského podnikatele Anasse Derraze na dvanáct let do vězení za přijetí úplatku od ruského oligarchy v případu, do kterého je zapleten i Alexandre Benalla, někdejší blízký spolupracovník francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Uvedla to agentura AFP.

Rozsudek dala do souvislosti s napjatými vztahy mezi Baku a Paříží kvůli francouzské podpoře Arménie, která je historickým rivalem Ázerbájdžánu. Paříž naopak obviňuje Ázerbájdžán z rozdmýchávání napětí na francouzských zámořských územích.

Soud odsoudil ředitele francouzské vodárenské společnosti Saur pro Blízký východ k dvanácti letům vězení. Derraz byl okamžitě uvězněn, napsala AFP s odvoláním na svého zpravodaje v soudní síni. Paříž vyjádřila znepokojení nad odsouzením svého občana.

„Jsme i nadále odhodláni zajistit, aby byla respektována práva obhajoby a právo našich občanů na spravedlivý proces,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Zopakoval, že francouzským občanům se nedoporučuje cestovat do kavkazské země, protože jim tam může hrozit „svévolné zadržení“.

EU se chystá dále zpřísnit vízovou politiku vůči Rusům, píše Politico
Ilustrační foto

Vyšetřovatelé obvinili Derraze z toho, že v roce 2018 přijal peníze od ruského miliardáře ázerbájdžánského původu Farchada Achmedova výměnou za pomoc při uvolnění zabavené jachty. Část peněz měl podle obžaloby obdržet Benalla, bývalý bezpečnostní poradce Elysejského paláce.

Benallovo jméno je spojováno s jednou z afér Macronova prvního funkčního období, která vypukla poté, co byl Benalla v roce 2018 natočen na demonstraci v Paříži, jak má na sobě policejní helmu a napadá dva lidi. Následně ho francouzská justice stíhala v několika dalších případech, připomněla AFP.

Podle obžaloby Derraz a Benalla slíbili, že Achmedovovi zařídí vrácení jachty, zabavené ve Spojených arabských emirátech v rámci rozvodového řízení, a že ho ochrání před sankcemi, které na oligarchu uvalila Evropská unie a Británie po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Macronův exporadce Benalla dostal rok vězení za napadení demonstrantů
Alexandre Benalla a Emmanuel Macron

Miliardářovo jméno ze sankčních seznamů později skutečně zmizelo, poznamenala agentura. Připomněla, že v posledních letech se s ázerbájdžánskou justicí dostalo do konfliktu několik Francouzů.

