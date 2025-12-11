USA se chystají zabavit další lodě s venezuelskou ropou, píše Reuters


Spojené státy se chystají zabavit další lodě převážející venezuelskou ropu, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. První takto zabavená loď by zatím měla podle Bílého domu směřovat do některého z amerických přístavů. Washington zároveň podle tiskových agentur uvalil sankce na dalších šest tankerů přepravujících venezuelskou ropu a také na tři synovce venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

O tom, že se americká armáda v Karibiku zmocnila tankeru s venezuelskou ropou, informoval ve středu americký prezident Donald Trump. Podle ministryně spravedlnosti USA Pam Bondiové se na plavidlo vztahovaly americké sankce.

Ve čtvrtek mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová novinářům řekla, že příkaz k zabavení tankeru schválilo právě ministerstvo spravedlnosti. Loď by teď podle ní měla plout do některého z amerických přístavů, kde americká vláda ropu na základě „formálního právního procesu“ zabaví.

Reuters zatím bez podrobností napsala, že se Washington chystá zabavovat i další plavidla s venezuelskou ropou. První akce podle zdrojů agentury vedla k tomu, že byly pozastaveny nejméně tři dodávky o celkovém objemu šesti milionů barelů ropy.

Spojené státy nejnovějším krokem dále zvýšily tlak na režim venezuelského autoritářského prezidenta Madura, jehož konec ve funkci otevřeně požadují. Od září mimo jiné v Karibiku útočí na venezuelská plavidla, o nichž tvrdí, že převážejí drogy.

Příprava na násilnou změnu režimu, míní Maduro

Maduro postup Washingtonu kritizuje a tvrdí, že Spojené státy se připravují na agresi proti Venezuele a násilnou změnu režimu. Latinskoamerická země také odmítá kritiku, že dostatečně nebojuje proti pašování drog.

Prodej ropy představuje pro Venezuelu nejvýznamnější zahraniční příjem. Caracas prodává až milion barelů ropy denně. Hlavním odběratelem je Čína, jež kvůli sankcím, které znemožňují venezuelským firmám vstup na širší mezinárodní trhy, pořizuje ropu s výraznou slevou.

Nové protivenezuelské sankce americký ministr financí Scott Bessent zdůvodnil mimo jiné tím, že Maduro a jeho „kriminální společníci ve Venezuele zaplavují Spojené státy drogami, které otravují Američany“.

Ruský vládce Vladimir Putin mezitím ve čtvrtek během telefonického rozhovoru ujistil podle agentury Reuters Madura o podpoře Moskvy. „Vladimir Putin vyjádřil solidaritu s venezuelským lidem,“ uvedl podle AFP Kreml. Putin řekl Madurovi, že Moskva podporuje jeho politiku zaměřenou na ochranu národních zájmů a na suverenitu. Rusko patří ke spojencům Venezuely, poznamenala AFP.

USA vyslaly dva letouny nad Venezuelský záliv, nejblíž vzdušnému prostoru země
