USA mohou proti Rusku použít i vojenskou formu nátlaku, řekl Vance

Jestliže Rusko nebude souhlasit s mírovou dohodou, která Ukrajině zajistí dlouhodobou nezávislost, mohou proti němu Spojené státy použít ekonomické i vojenské formy nátlaku, sdělil listu The Wall Street Journal (WSJ) americký viceprezident JD Vance.

Ve čtvrtek pak Trump řekl, že v pátek budou mít v Mnichově schůzku vysoce postavení zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států, aby o ukončení války jednali. Ukrajinská strana později uvedla, že taková jednání jsou předčasná a že je nejprve třeba, aby USA, Evropa a Ukrajina zaujaly společný postoj. „Myslím, že z toho vzejde dohoda, která mnoho lidí šokuje,“ naznačil Vance v rozhovoru pro WSJ.

Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu prohlásil, že je „nerealistické“ očekávat, že se Ukrajina vrátí ke svým hranicím před rokem 2014. Tehdy Rusové v rozporu s mezinárodním právem obsadili ukrajinský poloostrov Krym, který okupují dodnes. Moskva plnohodnotnou invazi na Ukrajinu zahájila 24. února 2022.

Macron varuje před mírem znamenajícím kapitulaci

Francouzský prezident Emmanuel Macron naopak varoval před takovým mírovým uspořádáním, které by znamenalo kapitulaci Kyjeva, a zpochybnil, zda je Putin upřímně připraven uzavřít trvalé příměří v téměř tři roky trvající válce. Za Ukrajinu může o míru vyjednávat jedině její prezident Volodymyr Zelenskyj, zdůraznil šéf Elysejského paláce v rozhovoru pro Financial Times.

„Mír, který by byl kapitulací, by byl špatnou zprávou pro všechny, včetně Spojených států,“ varoval Macron s odkazem na možný postup Trumpa, pokud by zahájil jednání o příměří přímo s Putinem bez účasti Kyjeva.

„Jedinou otázkou v této fázi je, zda je Putin ochoten uzavřít příměří na upřímném, trvalém a udržitelném základě,“ řekl Macron.