Trump se na návštěvě Koreje přiblížil uzavření obchodní dohody

Americký prezident Donald Trump přiletěl do Jižní Koreje, kde poobědval se svým jihokorejským protějškem I Če-mjongem. Trump řekl, že USA se zemí uzavřely obchodní dohodu, nicméně podle jihokorejské prezidentské kanceláře musí dohodu schválit místní parlament. Šéf Bílého domu také dostal zlaté dary za snahy zprostředkovat mír na Korejském poloostrově, napsala agentura Reuters. Korea je poslední Trumpovou zastávkou na cestě po Asii.
„Dokázali jsme to,“ odpověděl americký prezident na otázku novinářů, zda se podařilo dohodu uzavřít. Podrobnosti ale neuvedl. Později při večeři s lídry Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) svá slova ale zmírnil. „V podstatě jsme dokončili naši obchodní dohodu a projednali další otázky týkající se národní bezpečnosti a tak dále. A myslím, že jsme dosáhli dohody v mnoha velmi důležitých bodech,“ řekl Trump.
Americký prezident na konci července oznámil, že souhlasil se snížením cel na jihokorejské zboží na patnáct procent. Soul se za to zavázal investovat ve Spojených státech 350 miliard dolarů (7,3 bilionu korun) a v příštích třech až čtyřech letech nakoupit americký zkapalněný zemní plyn (LNG) a další zdroje energie v hodnotě 100 miliard dolarů (přes 2 biliony korun).
Trump a I Če-mjong se dohodli, že Soul může rozdělit své slíbené celkové investice na 200 miliard dolarů, které budou vyplaceny ve splátkách po dvaceti miliardách dolarů, uvedli podle agentury Reuters poradci jihokorejského prezidenta. Zbývajících 150 miliard dolarů má být vynaloženo na investice do stavby lodí, s jejichž obnovou Jižní Korea Trumpovi slíbila pomoci.
Trump dostal repliku zlaté koruny i „Mírotvůrcův dezert“
I Če-mjong také slíbil, že zvýší výdaje na obranu, a požádal USA, aby zemi povolily zpracovávat jaderné palivo pro pohon ponorek. Soul to totiž bez souhlasu USA dělat nesmí, jak vyplývá ze vzájemné dohody. Trump naopak slíbil, že pomůže vyřešit problémy Jižní Koreje s jejím severním sousedem, který má jaderné zbraně. Mezi Korejemi od ukončení války v roce 1953 vládne příměří, jsou ale stále de facto ve válečném stavu.
Na letišti v Kjongdžu na jihovýchodě země uvítala Trumpa jihokorejská vojenská kapela, která zahrála jeho oblíbenou skladbu YMCA, a salva z děl. Oba prezidenti se pak setkali v muzeu města, které bylo metropolí starověkého království Silla vládnoucího do desátého století.
Trump byl obdarován replikou zlaté koruny s vysokými hroty a visícími řetězy, která je národním pokladem. Koruna má symbolizovat „novou éru mírového soužití a společného růstu na poloostrově, na které budou USA s Koreou spolupracovat,“ napsala agentura Yonhap.
Za roli „mírotvůrce“ dostal Trump nejvyšší státní vyznamenání
Prezident I na sobě měl zlatou kravatu, která podle jeho kanceláře odráží Trumpovu zálibu ve zlaté barvě, symbolizuje zlatou budoucnost spojenectví mezi Jižní Koreou a Spojenými státy a postavení Jižní Koreje. Oba politici měli pracovní oběd, na němž se kromě jiného podával i „Mírotvůrcův dezert“ – brownie zdobené zlatým posypem.
Iho kancelář uvedla, že jako uznání byl Trumpovi za roli mírotvůrce na Korejském poloostrově udělen Velký řád Mukunghwa v podobě zlaté medaile na zlatém řetězu. Toto nejvyšší státní vyznamenání, které v minulosti získali například britská královna Alžběta II. nebo polský exprezident Andrzej Duda, dostal jako první americký prezident.
Jednání s Kim Čong-unem
Trump za svého prvního funkčního období se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem jednal osobně třikrát: v červnu 2018 v Singapuru, v únoru 2019 ve Vietnamu a v červnu téhož roku na hranici mezi oběma Korejemi. K zastavení jaderného programu KLDR to ale nevedlo. Média spekulovala, že by se oba mohli setkat i tento týden, Trump ale ve středu sdělil, že se schůzka uskuteční jindy.
Americký prezident středu završí večeří, na které budou také zástupci Vietnamu, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Thajska a Singapuru. Budou se nabízet Trump Chardonnay a Trump Cabernet z vinařství, které provozuje prezidentův syn Eric.
- Svět
- Ekonomika
- USA
- APEC
- Donald Trump
- Jižní Korea
- Spojené státy americké
- KLDR
- Kim Čong-un
- Soul
- Prezident
- Koruna
- Korea
- Mír
- LNG
- Investice
- Jaderné palivo
- Jaderné zbraně
- Obchodní dohoda
- Národní bezpečnost
- Zlatá medaile
- Spojené státy
- Státní vyznamenání
- Severokorejská armáda
- Korejský poloostrov
- Bílý dům
- Americký prezident
- Jednání
- Dary
- Dar
- I Če-mjong
- Asie
- Výběr redakce