Trump se na návštěvě Koreje přiblížil uzavření obchodní dohody


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump přiletěl do Jižní Koreje, kde poobědval se svým jihokorejským protějškem I Če-mjongem. Trump řekl, že USA se zemí uzavřely obchodní dohodu, nicméně podle jihokorejské prezidentské kanceláře musí dohodu schválit místní parlament. Šéf Bílého domu také dostal zlaté dary za snahy zprostředkovat mír na Korejském poloostrově, napsala agentura Reuters. Korea je poslední Trumpovou zastávkou na cestě po Asii.

„Dokázali jsme to,“ odpověděl americký prezident na otázku novinářů, zda se podařilo dohodu uzavřít. Podrobnosti ale neuvedl. Později při večeři s lídry Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) svá slova ale zmírnil. „V podstatě jsme dokončili naši obchodní dohodu a projednali další otázky týkající se národní bezpečnosti a tak dále. A myslím, že jsme dosáhli dohody v mnoha velmi důležitých bodech,“ řekl Trump.

Americký prezident na konci července oznámil, že souhlasil se snížením cel na jihokorejské zboží na patnáct procent. Soul se za to zavázal investovat ve Spojených státech 350 miliard dolarů (7,3 bilionu korun) a v příštích třech až čtyřech letech nakoupit americký zkapalněný zemní plyn (LNG) a další zdroje energie v hodnotě 100 miliard dolarů (přes 2 biliony korun).

Trumpa čeká „asijská mise“
Donald Trump odlétá z Aljašky po setkání s Vladimirem Putinem

Trump a I Če-mjong se dohodli, že Soul může rozdělit své slíbené celkové investice na 200 miliard dolarů, které budou vyplaceny ve splátkách po dvaceti miliardách dolarů, uvedli podle agentury Reuters poradci jihokorejského prezidenta. Zbývajících 150 miliard dolarů má být vynaloženo na investice do stavby lodí, s jejichž obnovou Jižní Korea Trumpovi slíbila pomoci.

Trump dostal repliku zlaté koruny i „Mírotvůrcův dezert“

I Če-mjong také slíbil, že zvýší výdaje na obranu, a požádal USA, aby zemi povolily zpracovávat jaderné palivo pro pohon ponorek. Soul to totiž bez souhlasu USA dělat nesmí, jak vyplývá ze vzájemné dohody. Trump naopak slíbil, že pomůže vyřešit problémy Jižní Koreje s jejím severním sousedem, který má jaderné zbraně. Mezi Korejemi od ukončení války v roce 1953 vládne příměří, jsou ale stále de facto ve válečném stavu.

Na letišti v Kjongdžu na jihovýchodě země uvítala Trumpa jihokorejská vojenská kapela, která zahrála jeho oblíbenou skladbu YMCA, a salva z děl. Oba prezidenti se pak setkali v muzeu města, které bylo metropolí starověkého království Silla vládnoucího do desátého století.

Trump byl obdarován replikou zlaté koruny s vysokými hroty a visícími řetězy, která je národním pokladem. Koruna má symbolizovat „novou éru mírového soužití a společného růstu na poloostrově, na které budou USA s Koreou spolupracovat,“ napsala agentura Yonhap.

Za roli „mírotvůrce“ dostal Trump nejvyšší státní vyznamenání

Prezident I na sobě měl zlatou kravatu, která podle jeho kanceláře odráží Trumpovu zálibu ve zlaté barvě, symbolizuje zlatou budoucnost spojenectví mezi Jižní Koreou a Spojenými státy a postavení Jižní Koreje. Oba politici měli pracovní oběd, na němž se kromě jiného podával i „Mírotvůrcův dezert“ – brownie zdobené zlatým posypem.

Iho kancelář uvedla, že jako uznání byl Trumpovi za roli mírotvůrce na Korejském poloostrově udělen Velký řád Mukunghwa v podobě zlaté medaile na zlatém řetězu. Toto nejvyšší státní vyznamenání, které v minulosti získali například britská královna Alžběta II. nebo polský exprezident Andrzej Duda, dostal jako první americký prezident.

Jednání s Kim Čong-unem

Trump za svého prvního funkčního období se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem jednal osobně třikrát: v červnu 2018 v Singapuru, v únoru 2019 ve Vietnamu a v červnu téhož roku na hranici mezi oběma Korejemi. K zastavení jaderného programu KLDR to ale nevedlo. Média spekulovala, že by se oba mohli setkat i tento týden, Trump ale ve středu sdělil, že se schůzka uskuteční jindy.

Americký prezident středu završí večeří, na které budou také zástupci Vietnamu, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Thajska a Singapuru. Budou se nabízet Trump Chardonnay a Trump Cabernet z vinařství, které provozuje prezidentův syn Eric.

Trump a Takaičiová podepsali dohodu o dodávkách vzácných zemin
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaičiová (28. října 2025)

Výběr redakce

USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO

USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO

10:42Aktualizovánopřed 6 mminutami
„Nežádoucímu“ izraelskému záložníkovi úřady odepřely vstup do Česka

„Nežádoucímu“ izraelskému záložníkovi úřady odepřely vstup do Česka

před 6 mminutami
ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura

ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura

08:31Aktualizovánopřed 31 mminutami
Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent

Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent

před 37 mminutami
Trump se na návštěvě Koreje přiblížil uzavření obchodní dohody

Trump se na návštěvě Koreje přiblížil uzavření obchodní dohody

před 51 mminutami
Ruská Rostovská oblast musí škrtat výdaje, na úvěr nejsou finance

Ruská Rostovská oblast musí škrtat výdaje, na úvěr nejsou finance

před 1 hhodinou
Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

07:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

04:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO

Rumunsko a jeho spojenci z NATO byli informováni o záměru Spojených států snížit počet vojáků umístěných na východním křídle Aliance, oznámilo rumunské ministerstvo obrany. Snížení se má týkat i vojáků, kteří měli být v rámci rotací rozmístěni na základně Mihail Kogalniceanu nedaleko černomořského přístavu Konstanca. Agentura Reuters s odkazem na činitele NATO k oznámení Bukurešti uvedla, že úpravy pozic amerických sil nejsou neobvyklé.
10:42Aktualizovánopřed 6 mminutami

„Nežádoucímu“ izraelskému záložníkovi úřady odepřely vstup do Česka

Izraelský záložník, který bojoval v Pásmu Gaze a Libanonu, musel zůstat hodiny na pražském letišti, než byl nucen vrátit se do Izraele. O případu informoval izraelský server Ynet. Muži byl odepřen vstup do Česka poté, co jej francouzské úřady umístily na „černou listinu“ v souvislosti s možnou trestnou činností. Muž tvrdí, že ve Francii nikdy nebyl.
před 6 mminutami

Litva ponechá zavřenou hranici s Běloruskem do konce listopadu

Hraniční přechody mezi Litvou a Běloruskem zůstanou pro většinu cestujících uzavřeny až do konce listopadu v reakci na nedávné narušení vzdušného prostoru pašeráckými balony, oznámila ve středu vláda pobaltské země.
13:31Aktualizovánopřed 27 mminutami

Trump se na návštěvě Koreje přiblížil uzavření obchodní dohody

Americký prezident Donald Trump přiletěl do Jižní Koreje, kde poobědval se svým jihokorejským protějškem I Če-mjongem. Trump řekl, že USA se zemí uzavřely obchodní dohodu, nicméně podle jihokorejské prezidentské kanceláře musí dohodu schválit místní parlament. Šéf Bílého domu také dostal zlaté dary za snahy zprostředkovat mír na Korejském poloostrově, napsala agentura Reuters. Korea je poslední Trumpovou zastávkou na cestě po Asii.
před 51 mminutami

Ruská Rostovská oblast musí škrtat výdaje, na úvěr nejsou finance

Gubernátor ruské Rostovské oblasti Jurij Sljusar oznámil, že jeho region bude muset snížit státní výdaje. Úvěry jsou pak příliš drahé na to, aby pokryly schodek rozpočtu. Sljusar ujistil, že se situace i navzdory škrtům nedotkne sociální sféry, poznamenal však, že za současných okolností bude muset oblast fungovat v extrémně napjatém rozpočtovém režimu.
před 1 hhodinou

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Izraelská armáda od úterý zabila v Pásmu Gazy nejméně 101 Palestinců včetně 35 dětí. S odkazem na civilní obranu v Gaze to uvedla agentura AFP. Podle izraelské armády nicméně příměří stále platí.
07:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

Hurikán Melissa udeřil na Kubu, zhruba 750 tisíc lidí se již evakuovalo do výše položených oblastí. Předtím se živel prohnal přes Jamajku. Podle tamních úřadů zůstal jihozápad ostrova pod vodou. Na pět set tisíc lidí se ocitlo bez elektřiny. Silné srážky doprovázené poryvy větru o rychlosti téměř 300 kilometrů za hodinu napáchaly škody na domech, nemocnicích i veřejné infrastruktuře.
04:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Mírová jednání ztroskotala. Pákistán hrozí Talibanu zničením

Rozhovory mezi Pákistánem a Afghánistánem o trvalém příměří selhaly. Podle agentury AFP to oznámil Islámábád, který zároveň pohrozil Talibanu zničením, pokud to bude nutné. Vzájemné střety si už vyžádaly desítky mrtvých.
před 3 hhodinami
Načítání...