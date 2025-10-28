Trump a Takaičiová se shodli, že chtějí pevnější vztahy USA a Japonska

Vztahy s Japonskem budou pevnější než kdy dříve, prohlásil v úterý americký prezident Donald Trump při setkání s novou japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou. Konzervativní politička zdůraznila Trumpovu snahu o ukončování konfliktů ve světě a prohlásila, že doufá v nový zlatý věk vztahů obou zemí, napsala agentura Reuters. Lídři poté podepsali smlouvu o dodávkách vzácných zemin a kritických nerostů, oznámil Bílý dům.
Americký prezident se sešel s první japonskou premiérkou v době, kdy obchodními vztahy dlouholetých spojenců otřásla Trumpova dovozní cla, které pro Japonsko činí patnáct procent. Původně byla tato cla 25procentní, Trump je ale snížil, když se předchozí japonská vláda v září rozhodla pro investice 550 miliard dolarů (11,4 bilionu Kč) v USA.
Šéf Bílého domu v úterý prohlásil, že obchodní dohoda obou zemí je férová. Zároveň ocenil, že Japonsko si v USA objednalo novou dodávku vojenského vybavení. Zopakoval, že předchozí premiér Šinzó Abe byl jeho přítel, vztahy s novou premiérkou by však mohly podle něho být ještě pevnější.
Takaičiová, která je ve funkci od minulého týdne, již před jednáním zdůrazňovala své blízké vztahy s Abem, což Trump přijal pozitivně. Premiérka v úterý hovořila i o Trumpově roli při ukončování konfliktů v Pásmu Gazy a mezi Thajskem a Kambodžou. „Vysoce oceňuji to, jak se zasazujete o světový mír a stabilitu,“ řekla premiérka. Podle televize NTV se chystá navrhnout Trumpa na Nobelovu cenu za mír, o kterou americký prezident velmi usiluje. O tomto záměru Takaičiové informovala podle agentury Reuters později také mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
Trump zavítal do Tokia během své cesty po Asii, kterou zahájil o víkendu v Malajsii. Japonsko je druhou zastávkou a média ji označují za patrně nejvytíženější. Po pondělním setkání s císařem Naruhitem v úterý ještě pronese projev na letadlové lodi George Washington a uspořádá večeři s podnikateli.