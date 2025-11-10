Syrský prezident poprvé navštíví Bílý dům


před 45 mminutami|Zdroj: Reuters, The Economist

Americký prezident Donald Trump se v pondělí sejde se svým protějškem ze Sýrie, Ahmadem Šarou. Ten byl ještě loni na americkém seznamu hledaných teroristů. Šará se také stane první syrskou hlavou státu, která navštíví sídlo amerických prezidentů. Oba státníci se setkají už potřetí.

Prezidenti proberou mimo jiné bezpečnostní situaci, USA totiž dělají prostředníka v jednání mezi Sýrií a Izraelem o možném bezpečnostním paktu. Agentura Reuters informovala, že Spojené státy plánují zřídit vojenskou základnu na letišti v hlavním městě Damašku. Sýrie se také chystá připojit ke koalici vedené Američany v boji proti teroristické organizaci Islámský stát. Očekává se, že Bílý dům potvrdí tuto spolupráci po pondělní schůzce.

Několik dní před schůzkou Trump novinářům v Bílém domě sdělil, že v otázce Sýrie „bylo dosaženo značného pokroku“. Trump dokonce ohlásil zrušení různých sankcí na Sýrii, které USA zavedly na předchozí režim Bašára Asada.

Šará chce zrušit americké sankce

Největší překážkou však zůstává americký zákon Caesar. USA ho přijaly jako nástroj proti jednotlivcům, firmám a institucím spojeným s Asadovou diktaturou, kterou Šará svrhl loni v prosinci.

Trumpova administrativa se už dříve vyslovila pro zrušení zákona, Senát už v tomto smyslu hlasoval. Odstranění této legislativy by mohlo Sýrii přinést potřebné financování ze zahraničí. Několik saúdskoarabských firem již plánuje miliardové investice v Sýrii v rámci snahy saudskoarabské vlády o obnovu země. Například Světová banka odhaduje, že válkou zničená země bude na rekonstrukci potřebovat více než 200 miliard dolarů.

6 minut
Studio 6: Donald Trump přijme syrského prezidenta
Zdroj: ČT1

Pro syrského prezidenta jde o zásadní proměnu vztahů s Američany. Ještě loni v prosinci totiž nabízeli za jeho dopadení deset milionů dolarů. V roce 2003 se Šará v Iráku přidal k teroristické organizaci al-Káida a poté ho Američané dokonce na nějakou dobu v Iráku uvěznili. Později se po návratu do Sýrie stal součástí protiasadovského povstání. V roce 2013 Spojené státy označily Šaru za teroristu, ten však v roce 2016 přerušil své vztahy s al-Káidou.

Šarova vláda v Sýrii není jednoduchá. Země se stále potýká se sektářským násilím, které si od pádu Asada vyžádalo více než 2500 mrtvých a prohloubilo rány občanské války. Syrský prezident také čelí domácí kritice, že se rozhoduje v úzkém okruhu lidí, z nichž značnou část tvoři jeho rodinní příslušníci.

Ukrajinské protikorupční orgány provádějí rozsáhlý zátah

Detektivové z Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU) vykonávají rozsáhlé prohlídky související s korupcí v energetickém sektoru. Zaměřili se na dům bývalého ministra energetiky a současného ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka. Jejich aktivity míří i na energetickou společnost Energoatom. O zásahu informuje deník Ukrajinska Pravda.
před 13 mminutami

Ukrajina opět zaútočila na ruský přístav Tuapse

Ukrajina v noci na pondělí znovu zaútočila na ruský přístav Tuapse, který patří k největším ropným terminálům v zemi. Podle zpráv na sociálních sítích tam vypukl požár. Místní úřady tvrdí, že byly zničeny čtyři ukrajinské námořní drony. Obě strany zároveň hlásí likvidaci desítek nepřátelských bezpilotních prostředků.
před 22 mminutami

Bangladéš se potýká s rostoucí nenasytností řek

Eroze v severním Bangladéši každoročně vytlačuje tisíce lidí z říčních ostrovů. Mnoho rodin v severním Kurigramu se muselo opakovaně přesídlit. Úbytek půdy podél hlavních toků, která v posledních letech eroduje rekordním tempem, urychluje především tání pevninských ledovců a nepravidelné monzuny.
před 28 mminutami

Trump omilostnil Giulianiho a další obviněné z pokusu zvrátit výsledek voleb 2020

Prezident Donald Trump udělil milost desítkám lidí, kteří se údajně podíleli na plánu na sestavení alternativní kandidátky volitelů a „odhalení volebních podvodů“ během voleb v roce 2020. Podle obvinění tak chtěli změnit výsledek prezidentských voleb, v nichž Donald Trump prohrál s Joem Bidenem. Informoval o tom americký prokurátor pro milosti Ed Martin.
08:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Po srážce vlaků u Bratislavy skončilo v nemocnicích osm desítek lidí

Po nedělní srážce dvou vlaků nedaleko Bratislavy skončilo v nemocnicích 79 lidí. Nejtěžší zranění utrpěli tři cestující s poraněními hrudníku a břicha, šedesát lidí se zranilo lehce, oznámili záchranáři. Podle ministra zdravotnictví Kamila Šaška jsou všichni pacienti z nehody mimo ohrožení života, v největší bratislavské nemocnici zůstává třináct lidí.
09:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Jihokorejský exprezident Jun byl obžalován z napomáhání nepříteli

Jihokorejská prokuratura obžalovala sesazeného prezidenta Jun Sok-jola z napomáhání nepřátelskému státu a z dalšího zneužití pravomoci. Jun se podle prokuratury pokoušel vyprovokovat konflikt se Severní Koreou, aby ospravedlnil své vyhlášení stanného práva loni v prosinci. Exprezident již čelí obžalobě z řady činů souvisejících se zneužitím svých pravomocí.
před 3 hhodinami

Americký Senát otevřel cestu k ukončení shutdownu

Americký Senát v neděli večer schválil návrh zákona, který otevírá cestu k obnovení financování vlády. Republikáni získali potřebných 60 hlasů ze 100 díky skupině demokratů, kteří souhlasili výměnou za příslib možného zrušení škrtů ve zdravotním pojištění. Jde pouze o první procedurální hlasování a konečné schválení zákona o vládních financích může být otázkou několika dní, upozornila agentura AP.
05:22Aktualizovánopřed 5 hhodinami
