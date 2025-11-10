Syrský prezident poprvé navštíví Bílý dům

Americký prezident Donald Trump se v pondělí sejde se svým protějškem ze Sýrie, Ahmadem Šarou. Ten byl ještě loni na americkém seznamu hledaných teroristů. Šará se také stane první syrskou hlavou státu, která navštíví sídlo amerických prezidentů. Oba státníci se setkají už potřetí.
Prezidenti proberou mimo jiné bezpečnostní situaci, USA totiž dělají prostředníka v jednání mezi Sýrií a Izraelem o možném bezpečnostním paktu. Agentura Reuters informovala, že Spojené státy plánují zřídit vojenskou základnu na letišti v hlavním městě Damašku. Sýrie se také chystá připojit ke koalici vedené Američany v boji proti teroristické organizaci Islámský stát. Očekává se, že Bílý dům potvrdí tuto spolupráci po pondělní schůzce.
Několik dní před schůzkou Trump novinářům v Bílém domě sdělil, že v otázce Sýrie „bylo dosaženo značného pokroku“. Trump dokonce ohlásil zrušení různých sankcí na Sýrii, které USA zavedly na předchozí režim Bašára Asada.
Šará chce zrušit americké sankce
Největší překážkou však zůstává americký zákon Caesar. USA ho přijaly jako nástroj proti jednotlivcům, firmám a institucím spojeným s Asadovou diktaturou, kterou Šará svrhl loni v prosinci.
Trumpova administrativa se už dříve vyslovila pro zrušení zákona, Senát už v tomto smyslu hlasoval. Odstranění této legislativy by mohlo Sýrii přinést potřebné financování ze zahraničí. Několik saúdskoarabských firem již plánuje miliardové investice v Sýrii v rámci snahy saudskoarabské vlády o obnovu země. Například Světová banka odhaduje, že válkou zničená země bude na rekonstrukci potřebovat více než 200 miliard dolarů.
Pro syrského prezidenta jde o zásadní proměnu vztahů s Američany. Ještě loni v prosinci totiž nabízeli za jeho dopadení deset milionů dolarů. V roce 2003 se Šará v Iráku přidal k teroristické organizaci al-Káida a poté ho Američané dokonce na nějakou dobu v Iráku uvěznili. Později se po návratu do Sýrie stal součástí protiasadovského povstání. V roce 2013 Spojené státy označily Šaru za teroristu, ten však v roce 2016 přerušil své vztahy s al-Káidou.
Šarova vláda v Sýrii není jednoduchá. Země se stále potýká se sektářským násilím, které si od pádu Asada vyžádalo více než 2500 mrtvých a prohloubilo rány občanské války. Syrský prezident také čelí domácí kritice, že se rozhoduje v úzkém okruhu lidí, z nichž značnou část tvoři jeho rodinní příslušníci.