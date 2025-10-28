Návrat syrských uprchlíků do vlasti provází problémy na hranicích


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Návrat syrských migrantů do vlasti
Zdroj: ČT24

Deset měsíců po pádu diktátora Bašára Asada se syrští váleční uprchlíci vracejí do vlasti. Domů jich zatím zamířilo kolem milionu. Nejvíc se jich vrátilo ze sousedního Turecka – přes 500 tisíc, celkem jich tam odešly přibližně tři miliony. Celkem od roku 2011 před konfliktem do zahraničí uteklo šest milionů Syřanů. Za léta v exilu jim propadly pasy, bez kterých se nemohou vrátit, což jim pomáhají vyřešit právní kanceláře. S řadou problémů se potýká i jejich domovina. V Sýrii zcela neskončilo násilí proti menšinám, ekonomika balancuje na hraně kolapsu, jih sužuje sucho a mezinárodní sankce brzdí obnovu země.

Aktuálně z rubriky Svět

Návrat syrských uprchlíků do vlasti provází problémy na hranicích

před 55 mminutami

Trump a Takaičiová se shodli, že chtějí pevnější vztahy USA a Japonska

Vztahy s Japonskem budou pevnější než kdy dříve, prohlásil v úterý americký prezident Donald Trump při setkání s novou japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou. Konzervativní politička zdůraznila Trumpovu snahu o ukončování konfliktů ve světě a prohlásila, že doufá v nový zlatý věk vztahů obou zemí, napsala agentura Reuters. Lídři poté podepsali smlouvu o dodávkách vzácných zemin a kritických nerostů, oznámil Bílý dům.
před 3 hhodinami

Hurikán Melissa míří k Jamajce, karibský ostrov hlásí tři oběti

Hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa, který postupuje severním Karibikem směrem k Jamajce, si na tomto ostrově vyžádal už tři oběti na životech. Jamajka, kterou by měl živel přímo zasáhnout během úterý, se chystá na zřejmě nejsilnější hurikán od začátku vedení záznamů v roce 1851, napsala agentura AP. Přívalové deště a sesuvy půdy hrozí také na Kubě, kterou by měla ničivá vzdušná masa zasáhnout po Jamajce.
před 4 hhodinami

Brazilský exprezident Bolsonaro se odvolal proti trestu za pokus o puč

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se v pondělí odvolal proti rozsudku nejvyššího soudu, který jej v září potrestal 27 lety vězení za pokus o převrat. Informují o tom agentury AFP a Reuters.
před 7 hhodinami

Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů

Západ Turecka v pondělí pozdě večer zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů, informovala americká geologická služba USGS. Agentura AP napsala, že zatím nejsou informace o mrtvých či zraněných.
před 7 hhodinami

Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

Po útoku ukrajinských sil na přehradu nedaleko ruského města Bělgorod z ní prosakuje voda, která zaplavuje okolí. Podle médií poškození přehrady pocítí ruské jednotky, které útočí v sousední Charkovské oblasti. Některé z jejich pozic v okolí města Vovčansk tak byly fakticky odříznuty od hlavních invazních sil. Sobotní útok potvrdil o den později velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. Obě válčící strany proti sobě v noci na pondělí vyslaly další bezpilotní letouny.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Izrael ví, kde leží většina těl, která má předat Hamás, tvrdí The Times of Israel

Izrael ví, kde se v Pásmu Gazy nachází devět ze třinácti dosud zadržovaných těl rukojmí, která má ještě vydat teroristické hnutí Hamás v rámci nynější dohody o příměří. Jeruzalém se současně snaží přesvědčit Spojené státy americké o tom, že pro pokračování příměří je nanejvýš důležité, aby palestinské teroristické hnutí zbývající těla vrátilo, napsal server The Times of Israel (ToI), který se odvolává na zprávu veřejnoprávní stanice.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Litva bude sestřelovat údajně pašerácké balony pronikající z Běloruska

Litva začne sestřelovat meteorologické balony, které na její území pronikají z Běloruska a opakovaně tam narušily leteckou dopravu. Podle agentury Reuters to oznámila premiérka Inga Ruginienéová. Litevské úřady z incidentů obviňují běloruské pašeráky cigaret, kteří podle nich kontraband posílají v malých horkovzdušných balonech. Podporu Litvě vyjádřila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
