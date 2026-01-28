Putin jednal se Šarou. Ocenil jeho snahu o obnovení územní celistvosti Sýrie


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Moskva podporuje úsilí Damašku o obnovení územní celistvosti Sýrie a oceňuje, že se tento proces zrychluje, řekl ruský prezident Vladimir Putin svému syrskému protějšku Ahmadu Šarovi. Podle agentury TASS spolu ve středu v Moskvě jednali o velkém množství témat. Šara podle agentury Reuters Putinovi poděkoval za pomoc při „stabilizaci situace v Sýrii“.

„Pozorně jsme sledovali vaše úsilí o obnovení územní celistvosti Sýrie. A chci vám poblahopřát k tomu, že tento proces nabírá na obrátkách,“ řekl Putin Šarovi. Ruský vůdce také označil integraci oblasti na severovýchodě Sýrie za naprosto zásadní krok, který k obnovení územní celistvosti přispěje.

Syrská vládní vojska začátkem tohoto měsíce zahájila ofenzivu na severovýchodě Sýrie, kde během občanské války z let 2011 až 2014 vznikla de facto kurdská autonomie, kterou ale předchozí syrská vláda ani ta současná neuznaly.

USA opustily syrské Kurdy, pozice Turecka sílí
Demonstrace na podporu syrských Kurdů v Turecku (20. ledna 2026)

Vládní jednotky během ledna přiměly Kurdy vedené ozbrojené složky, Syrské demokratické síly (SDF), v tomto regionu ke stažení z mnoha obcí i několika velkých měst, ropných polí či největší syrské vodní nádrže Tabka. SDF a v nich sdružená uskupení byly dlouholetým spojencem Spojených států v boji proti ozbrojencům z IS.

Tento týden Rusko oznámilo, že stahuje své jednotky z letiště v Kámišlí v provincii Hasaka na severovýchodě Sýrie. Podle místních zdrojů část sil přesune na ruskou leteckou základnu Hmímím v provincii Latákíja na západě Sýrie, kde má Rusko také námořní základnu v přístavu Tartús.

Šara se stal prozatímním prezidentem Sýrie loni v lednu poté, co v prosinci 2024 jeho islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) vedlo bleskovou ofenzivu povstalců, jež svrhla režim prezidenta Bašára Asada. Rusko bylo v občanské válce Asadovým spojencem a po jeho svržení mu poskytlo azyl. Moskva se ale snaží o dobré vztahy i se Šarovou vládou, aby si udržela vojenské základny Hmímím a Tartús u Středozemního moře.

„Proč mám mít hidžáb?“ Členové menšin v Sýrii uvažují i o emigraci
Zástupci menšin v Sýrii mají obavy z budoucnosti

