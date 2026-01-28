Putin jednal se Šarou. Ocenil jeho snahu o obnovení územní celistvosti Sýrie

Moskva podporuje úsilí Damašku o obnovení územní celistvosti Sýrie a oceňuje, že se tento proces zrychluje, řekl ruský prezident Vladimir Putin svému syrskému protějšku Ahmadu Šarovi. Podle agentury TASS spolu ve středu v Moskvě jednali o velkém množství témat. Šara podle agentury Reuters Putinovi poděkoval za pomoc při „stabilizaci situace v Sýrii“.
„Pozorně jsme sledovali vaše úsilí o obnovení územní celistvosti Sýrie. A chci vám poblahopřát k tomu, že tento proces nabírá na obrátkách,“ řekl Putin Šarovi. Ruský vůdce také označil integraci oblasti na severovýchodě Sýrie za naprosto zásadní krok, který k obnovení územní celistvosti přispěje.
Syrská vládní vojska začátkem tohoto měsíce zahájila ofenzivu na severovýchodě Sýrie, kde během občanské války z let 2011 až 2014 vznikla de facto kurdská autonomie, kterou ale předchozí syrská vláda ani ta současná neuznaly.
Vládní jednotky během ledna přiměly Kurdy vedené ozbrojené složky, Syrské demokratické síly (SDF), v tomto regionu ke stažení z mnoha obcí i několika velkých měst, ropných polí či největší syrské vodní nádrže Tabka. SDF a v nich sdružená uskupení byly dlouholetým spojencem Spojených států v boji proti ozbrojencům z IS.
Tento týden Rusko oznámilo, že stahuje své jednotky z letiště v Kámišlí v provincii Hasaka na severovýchodě Sýrie. Podle místních zdrojů část sil přesune na ruskou leteckou základnu Hmímím v provincii Latákíja na západě Sýrie, kde má Rusko také námořní základnu v přístavu Tartús.
Šara se stal prozatímním prezidentem Sýrie loni v lednu poté, co v prosinci 2024 jeho islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) vedlo bleskovou ofenzivu povstalců, jež svrhla režim prezidenta Bašára Asada. Rusko bylo v občanské válce Asadovým spojencem a po jeho svržení mu poskytlo azyl. Moskva se ale snaží o dobré vztahy i se Šarovou vládou, aby si udržela vojenské základny Hmímím a Tartús u Středozemního moře.