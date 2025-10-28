Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 64 lidí


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Při rozsáhlé policejní operaci ve favelách v Riu de Janeiro zemřelo nejméně 64 lidí, z toho čtyři policisté. Uvádějí to brazilská média. Údaj potvrdila podle serveru G1 i vláda tohoto brazilského státu, dříve informovala o osmnácti mrtvých. Server dále uvádí, že se jedná o policejní zásah s nejvyšším počtem mrtvých za poslední léta. Cílem bylo podle úřadů zatknout vysoký počet členů zločinecké organizace Comando Vermelho. Organizace spojených národů (OSN) uvedla, že je policejní operací s tak vysokým počtem mrtvých zděšena.

Operace v chudinských čtvrtí Alemão a Penha se zúčastnilo na 2500 policistů, kteří měli podle serveru G1 zatknout zhruba stovku osob. Nakonec bylo podle serveru zadrženo osm desítek lidí. Při zásahu policie použila vrtulníky a obrněné vozy.

Místní úřady popisují úterní policejní operaci jako největší zásah proti organizaci Comando Vermelho. Podle agentury Reuters může akce souviset s některými velkými mezinárodními akcemi, před kterými obvykle místní úřady plánují zátahy proti zločineckým organizacím.

Brazílie přestane trestat vězením držení malého množství marihuany
Marihuana

Guvernér státu Rio de Janeiro Claudio Castro zpočátku informoval, že v úterý zahynulo osmnáct lidí. „Mezi mrtvými jsou bohužel i policisté,“ uvedl, konkrétní počet však nezmínil. Castro dále podotknul, že policisté čelili například bezpilotním prostředkům, které na ně shazovaly výbušniny. „To není běžná kriminalita, ale drogový terorismus,“ prohlásil.

Po zásahu vyšli do ulic lidé, které média označují za příznivce zločinecké skupiny Comando Vermelho. V některých ulicích začali blokovat provoz a stavět barikády. Podle místního podniku veřejné dopravy se zmocnily pěti desítek autobusů, které použili jako zátarasy.

„Jsme zděšeni probíhající policejní operací ve favelách v Riu de Janeiro,“ uvedl na síti X úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Za „katastrofu“ označil zásah vedoucí lidskoprávní organizace Human Rights Watch v Brazílii César Muñoz. „Úřad státního zástupce musí zahájit vlastní vyšetřování a objasnit okolnosti každého úmrtí,“ uvedl Muñoz. Představitel levicové opozice Henrique Vieira uvedl, že pravicová vláda Claudia Castra přistupuje k chudinským čtvrtím jako k nepřátelskému území.

Rozsáhlé policejní operace ve favelách jsou v Brazílii běžné, čelí však často kritice od ochránců lidských práv kvůli násilí. Jen v Riu de Janeiro v loňském roce při těchto zásazích zemřelo na 700 lidí, uvedla agentura AFP.

Výběr redakce

Úřady v Gaze po izraelských úderech hlásí sedmnáct mrtvých

Úřady v Gaze po izraelských úderech hlásí sedmnáct mrtvých

17:32Aktualizovánopřed 20 mminutami
Prezident vyznamenal dramatika Svěráka či in memoriam Drábovou

Prezident vyznamenal dramatika Svěráka či in memoriam Drábovou

20:00Aktualizovánopřed 33 mminutami
„Všichni jsme vyděšení.“ Jamajka čelí extrémnímu hurikánu

„Všichni jsme vyděšení.“ Jamajka čelí extrémnímu hurikánu

02:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
„Ostrov demokracie“ a „připomínka svobody“. Česko oslavilo výročí vzniku Československa

„Ostrov demokracie“ a „připomínka svobody“. Česko oslavilo výročí vzniku Československa

09:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nizozemsko čekají volby, Wilders by mohl skončit v opozici

Nizozemsko čekají volby, Wilders by mohl skončit v opozici

před 3 hhodinami
Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

Vznikající vládní koalice chce vydat dvě procenta HDP na obranu

12:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami
USA při pondělních úderech na údajné pašeráky drog zabily 14 lidí, tvrdí Hegseth

USA při pondělních úderech na údajné pašeráky drog zabily 14 lidí, tvrdí Hegseth

před 4 hhodinami
Druhá největší investice v historii země. Na Slovensku začala výstavba gigafactory

Druhá největší investice v historii země. Na Slovensku začala výstavba gigafactory

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Úřady v Gaze po izraelských úderech hlásí sedmnáct mrtvých

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odpoledne nařídil armádě okamžitě provést intenzivní útoky v Pásmu Gazy, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení premiérova úřadu. Izraelské letectvo později podle svědků zahájilo vzdušné údery ve městě Gaza. Některé byly podle Reuters hlášeny z oblasti největší stále fungující nemocnice na severu města. Agentura Reuters s odvoláním na úřady pvládané teroristickým hnutím Hamás píše, že obětí je nejméně sedmnáct.
17:32Aktualizovánopřed 20 mminutami

Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 64 lidí

Při rozsáhlé policejní operaci ve favelách v Riu de Janeiro zemřelo nejméně 64 lidí, z toho čtyři policisté. Uvádějí to brazilská média. Údaj potvrdila podle serveru G1 i vláda tohoto brazilského státu, dříve informovala o osmnácti mrtvých. Server dále uvádí, že se jedná o policejní zásah s nejvyšším počtem mrtvých za poslední léta. Cílem bylo podle úřadů zatknout vysoký počet členů zločinecké organizace Comando Vermelho. Organizace spojených národů (OSN) uvedla, že je policejní operací s tak vysokým počtem mrtvých zděšena.
před 30 mminutami

„Všichni jsme vyděšení.“ Jamajka čelí extrémnímu hurikánu

Hurikán páté kategorie Melissa udeřil na pevninu na ostrově Jamajka. Píše to agentura Reuters s odkazem na americké Národní centrum pro hurikány (NHC). Na ostrově si vyžádal už tři oběti na životech. Podle úřadů je více než dvě stě tisíc lidí bez elektřiny, tisíce obyvatel se uchýlily do krytů, píše server BBC News. Přívalové deště a sesuvy půdy hrozí také na Kubě.
02:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nizozemsko čekají volby, Wilders by mohl skončit v opozici

Po dvou letech Nizozemci ve středu zamíří k volbám. Průzkumy opět vede Strana pro svobodu Geerta Wilderse, který předčasné hlasování vyvolal. Středové strany ale spolupráci s ním odmítají. Druhá může skončit koalice socialistů a zelených nebo křesťanští demokraté.
před 3 hhodinami

USA při pondělních úderech na údajné pašeráky drog zabily 14 lidí, tvrdí Hegseth

Americké ozbrojené síly zabily v pondělí v Tichém oceánu čtrnáct lidí při úderech na plavidla, o kterých tvrdí, že sloužila k pašování drog. V úterý to napsal na síti X americký ministr obrany Pete Hegseth. Jeden muž údery přežil. Hegseth označil posádky čtyř zničených plavidel za drogové teroristy. Mexické námořnictvo potvrdilo, že se podílelo na záchraně osoby, která údery přežila.
před 4 hhodinami

Druhá největší investice v historii země. Na Slovensku začala výstavba gigafactory

Na Slovensku začala výstavba první továrny na výrobu bateriových článků. Investici v hodnotě asi 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy korun) do takzvané gigafactory u jihoslovenského města Šurany ohlásilo konsorcium čínské firmy Gotion High-tech a slovenského InoBatu předloni. Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas) na slavnostním zahájení výstavby závodu označila tuto druhou největší investici v historii země za strategickou.
před 6 hhodinami

Finanční podporu od Evropy potřebujeme ještě dva až tři roky, řekl Zelenskyj

Ukrajina bude potřebovat evropskou finanční podporu ještě dva nebo tři roky, aby se mohla bránit proti ruským invazním silám. Podle agentury AFP to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odkazem na návrh Evropské komise ohledně uvolňování zmrazených ruských aktiv na pomoc Kyjevu.
před 7 hhodinami

Madagaskar má novou většinově civilní vládu

Armádou vedený výbor na Madagaskaru jmenoval novou vládu, v níž převažují civilisté a která zahrnuje i některé významné kritiky svrženého prezidenta Andryho Rajoeliny. Informovala o tom agentura Reuters.
před 8 hhodinami
Načítání...