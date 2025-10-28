Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 64 lidí

Při rozsáhlé policejní operaci ve favelách v Riu de Janeiro zemřelo nejméně 64 lidí, z toho čtyři policisté. Uvádějí to brazilská média. Údaj potvrdila podle serveru G1 i vláda tohoto brazilského státu, dříve informovala o osmnácti mrtvých. Server dále uvádí, že se jedná o policejní zásah s nejvyšším počtem mrtvých za poslední léta. Cílem bylo podle úřadů zatknout vysoký počet členů zločinecké organizace Comando Vermelho. Organizace spojených národů (OSN) uvedla, že je policejní operací s tak vysokým počtem mrtvých zděšena.
Operace v chudinských čtvrtí Alemão a Penha se zúčastnilo na 2500 policistů, kteří měli podle serveru G1 zatknout zhruba stovku osob. Nakonec bylo podle serveru zadrženo osm desítek lidí. Při zásahu policie použila vrtulníky a obrněné vozy.
Místní úřady popisují úterní policejní operaci jako největší zásah proti organizaci Comando Vermelho. Podle agentury Reuters může akce souviset s některými velkými mezinárodními akcemi, před kterými obvykle místní úřady plánují zátahy proti zločineckým organizacím.
Guvernér státu Rio de Janeiro Claudio Castro zpočátku informoval, že v úterý zahynulo osmnáct lidí. „Mezi mrtvými jsou bohužel i policisté,“ uvedl, konkrétní počet však nezmínil. Castro dále podotknul, že policisté čelili například bezpilotním prostředkům, které na ně shazovaly výbušniny. „To není běžná kriminalita, ale drogový terorismus,“ prohlásil.
Po zásahu vyšli do ulic lidé, které média označují za příznivce zločinecké skupiny Comando Vermelho. V některých ulicích začali blokovat provoz a stavět barikády. Podle místního podniku veřejné dopravy se zmocnily pěti desítek autobusů, které použili jako zátarasy.
„Jsme zděšeni probíhající policejní operací ve favelách v Riu de Janeiro,“ uvedl na síti X úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Za „katastrofu“ označil zásah vedoucí lidskoprávní organizace Human Rights Watch v Brazílii César Muñoz. „Úřad státního zástupce musí zahájit vlastní vyšetřování a objasnit okolnosti každého úmrtí,“ uvedl Muñoz. Představitel levicové opozice Henrique Vieira uvedl, že pravicová vláda Claudia Castra přistupuje k chudinským čtvrtím jako k nepřátelskému území.
Rozsáhlé policejní operace ve favelách jsou v Brazílii běžné, čelí však často kritice od ochránců lidských práv kvůli násilí. Jen v Riu de Janeiro v loňském roce při těchto zásazích zemřelo na 700 lidí, uvedla agentura AFP.