Venezuela odsoudila údajnou vojenskou provokaci USA a Trinidadu

Venezuela ostře kritizovala vojenské cvičení Spojených států a Trinidadu a Tobaga probíhající v Karibiku, během kterého se podle Caracasu americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pokouší osnovat operaci k vyvolání války proti Venezuele. Autoritářský venezuelský režim uvedl, že zadržel „skupinu žoldáků“ s informacemi o akci CIA, píší agentury Reuters a AFP.
„Útok pod falešnou vlajkou probíhá v pobřežních vodách Trinidadu a Tobaga nebo na trinidadském nebo venezuelském území s cílem vyvolat plnou vojenskou konfrontaci s naší zemí,“ uvedla v prohlášení viceprezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová. Bližší podrobnosti či důkazy pro své tvrzení nedoplnila.
Útok pod falešnou vlajkou je operace, jejímž záměrem je vyvolat dojem, že zaútočil někdo jiný, a získat tak záminku k jeho napadení.
Cílem jsou dle USA pašeráci drog
Šéf Bílého domu Donald Trump nařídil armádě provádět v Karibiku operace proti lodím jihoamerických zemí včetně Venezuely s deklarovaným cílem bojovat proti pašerákům drog. Trump v říjnu potvrdil zprávy médií, že povolil CIA tajné akce ve Venezuele.
Americká armáda v minulých dnech do regionu vyslala ze Středozemního moře údernou skupinu letadlové lodi USS Gerald R. Ford, což světová média označila za masivní vojenskou eskalaci a výrazné navýšení americké vojenské přítomnosti v oblasti. Autoritářský vládce Nicolás Maduro prohlásil, že USA tím chystají novou válku.
Někteří analytici oslovení zpravodajským webem BBC Mundo soudí, že cílem operace není boj proti drogám, ale jde o zastrašující kampaň, která má přimět venezuelskou armádu, aby přestala podporovat Madura.