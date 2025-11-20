Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ruští aktivisté napadli v neděli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského. Nadávali mu do teroristů a vyčítali mu polské vyzbrojování Ukrajiny, která se dvanáctým rokem brání ruské agresi, uvedl server Onet. Šlo o nejzávažnější incident posledních let, pouze zásah osobních strážců zabránil zmlácení velvyslance, napsal list Gazeta Wyborzca s odvoláním na anonymní zdroj z ministerstva zahraničí.

Velvyslanec Krajewski přicestoval v neděli do Petrohradu, aby se setkal s krajany před svátkem polské nezávislosti. Okolo poledne, cestou na bohoslužbu, velvyslance a konzula Jaroslawa Strycharského obklopila skupina osob, která polské diplomaty napadla.

„Potvrzuji, že taková událost se stala. Ve středu, při setkání s ruským chargé d’affaires, vyjádřila polská strana své pobouření. V odpovědi jsme uslyšeli, že něco takového se nemělo stát,“ řekl deníku mluvčí ministerstva zahraničí Maciej Wewiór.

Na diplomaty zaútočila agresivní skupina asi deseti lidí s transparenty s protipolskými a protiukrajinskými hesly, kteří chtěli přejít od slovních útoků k fyzickému násilí, ale zastavila je polská ochranka, než stačili velvyslance udeřit, líčí polská média.

Polsko požádalo Bělorusko o vydání podezřelých ze sabotáže na železnici
Místo výbuchu na železniční trati Varšava–Lublin u obce Mika, Polsko (16. listopadu 2025)

Ruská média incident zneužila k propagandě

Nahrávku události ruská média podle Onetu využila ke kremelské propagandě. Stanice 78 Novosti označila incident za protest proti „dvojímu metru“, jaký uplatňují polské úřady, které „na jedné straně vyzývají k míru a na straně druhé financují a vyzbrojují Ukrajinu“.

Podle verze ruských médií polští strážci „agresivně“ zasáhli proti „pokojné skupině demonstrantů“. Ruská média dále tvrdí, že velvyslanec se vyhýbal otázkám demonstrantů, ale brutální chování jeho strážců bylo výmluvné.

Polský velvyslanec v Rusku má tělesné strážce od vyhrocení vztahů mezi Varšavou a Moskvou po plnohodnotné pozemní invazi ruských vojsk na Ukrajinu, až dosud ale neměli důvod k tak rozhodnému zásahu. Krajewski je zkušený diplomat, v Rusku jako velvyslanec působí od roku 2021 a ve funkci ho ponechala i nynější vláda.

„Byl to další nepřátelský akt proti mně a proti personálu diplomatického zastoupení,“ řekl sám velvyslanec agentuře PAP.

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra
Vyšetřování následků výbuchu na polské železnici

