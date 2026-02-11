Pálení izraelských vlajek, rakve pro generály USA. Írán oslavuje výročí revoluce


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK, Ynet, Press TV

Přesně před 47 lety skončila v Íránu islámská revoluce. U této příležitosti se konají masivní oslavy a demonstrace podporované tamním teokratickým režimem. Výročí přichází několik týdnů po brutálním potlačení celostátních protestů, při kterých bylo zabito na sedm tisíc lidí.

Podporovatelé islámského režimu oslavují výročí mimo jiné pálením vlajek Spojených států a Izraele, podle izraelského serveru Ynet úřady rovněž v Teheránu vystavily rakve s portréty několika amerických generálů, včetně toho zobrazujícího šéfa regionálního velitelství americké armády CENTCOM, admirála Brada Coopera. Rovněž byly prý na náměstích íránských měst k vidění raketové systémy či údajné trosky sestřelených izraelských dronů.

„Nepřátelé Íránu budou kvůli těmto lidem zklamáni,“ komentoval velikost davů v Teheránu íránský náčelník generálního štábu Abdolrahím Músaví, který se zúčastnil v civilním oblečení a obklopený maskovanými členy ochranky. Bezpečnostní opatření na oslavách byla letos podle agentury AFP větší než v minulých letech.

Íránské státní médium Press TV tvrdí, že se početná shromáždění konala ve zhruba 1400 městech po celé zemi, a to i přes „chladné teploty, déšť a sníh“. Podle serveru lidé „demonstrovali národní jednotu navzdory provokacím a hrozbám ze strany USA a Izraele v posledních týdnech“.

Írán začal hromadně zatýkat reformisty, včetně významných osobností
Zatčený reformista Ebrahím Asgharzádeh na snímku z roku 2019

Nedávné potlačení protivládních protestů

Íránský prezident Masúd Pezeškján rovněž vystoupil s projevem při příležitosti oslav výročí revoluce z roku 1979, která vedla k pádu vlády šáha Mohammada Rezy Pahlavího. Také se omluvil všem lidem, kterých se dotkly nedávné protivládní demonstrace a zásahy policie. Úřady nechtějí konfrontaci s lidem, dodal íránský prezident, nepřiznal ale odpovědnost za jejich brutální potlačení.

Íránská lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) uvedla, že při demonstracích, které začaly na konci prosince, zahynulo 6961 lidí, z nichž 6476 byli protestující. Podle organizace však nejsou tyto počty konečné.

K tomu všemu dochází za situace, kdy USA a Írán minulý týden v Ománu zahájily novou řadu nepřímých rozhovorů, jejichž hlavním tématem je íránský jaderný program. Prezident USA Donald Trump po režimu v Teheránu žádá, aby uzavřel dohodu, ve které se zaváže, že nebude usilovat o jaderné zbraně a vzdá se obohacování uranu na svém území. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

„Viděl jsem peklo.“ Íránci popisují kulometnou palbu a pach krve v ulicích
Protest na podporu Íránců v Římě

Výběr redakce

Schillerová má návrh rozpočtu za reálný, opozice za nezodpovědný

Minutu po minutěSchillerová má návrh rozpočtu za reálný, opozice za nezodpovědný

06:00Aktualizovánopřed 7 mminutami
Soud odmítl žalobu na Kellyho kvůli výzvě k neuposlechnutí nelegálních rozkazů

Soud odmítl žalobu na Kellyho kvůli výzvě k neuposlechnutí nelegálních rozkazů

před 19 mminutami
Americký úřad z „bezpečnostních důvodů“ uzavřel letiště u hranic s Mexikem

Americký úřad z „bezpečnostních důvodů“ uzavřel letiště u hranic s Mexikem

před 40 mminutami
Soud potvrdil Hudečkovi více než milionové odškodné za ušlý zisk kvůli kauze Opencard

Soud potvrdil Hudečkovi více než milionové odškodné za ušlý zisk kvůli kauze Opencard

před 43 mminutami
Pálení izraelských vlajek, rakve pro generály USA. Írán oslavuje výročí revoluce

Pálení izraelských vlajek, rakve pro generály USA. Írán oslavuje výročí revoluce

před 50 mminutami
Nová aplikace PID Lítačka přinese řadu změn, fungovat by měla od příštího roku

Nová aplikace PID Lítačka přinese řadu změn, fungovat by měla od příštího roku

před 1 hhodinou
Starmer odpovídal v parlamentu. Rezignaci kvůli kauze Mandelsona odmítá

Starmer odpovídal v parlamentu. Rezignaci kvůli kauze Mandelsona odmítá

před 2 hhodinami
Americké úřady odmítly posoudit mRNA vakcínu proti chřipce

Americké úřady odmítly posoudit mRNA vakcínu proti chřipce

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Soud odmítl žalobu na Kellyho kvůli výzvě k neuposlechnutí nelegálních rozkazů

Velká porota v USA odmítla obžalovat demokratického senátora Marka Kellyho a pět jeho stranických kolegů, kteří před časem vyzvali příslušníky armády a zpravodajských služeb, aby neuposlechli dle nich nelegální rozkazy od administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ten dané politiky označil za zrádce. Šéf Pentagonu Pete Hegseth usiloval o degradaci Kellyho, který sloužil v námořnictvu. Kelly zároveň oznámil, že zvažuje prezidentskou kandidaturu v roce 2028.
před 19 mminutami

Americký úřad z „bezpečnostních důvodů“ uzavřel letiště u hranic s Mexikem

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) nechal na deset dnů uzavřít veškerý provoz na letišti El Paso International, které se nachází v blízkosti hranice s Mexikem, informovalo letiště na sociálních sítích. Deník The New York Times poukázal, že FAA vysvětlil svůj krok „speciálními bezpečnostními důvody“.
před 40 mminutami

Pálení izraelských vlajek, rakve pro generály USA. Írán oslavuje výročí revoluce

Přesně před 47 lety skončila v Íránu islámská revoluce. U této příležitosti se konají masivní oslavy a demonstrace podporované tamním teokratickým režimem. Výročí přichází několik týdnů po brutálním potlačení celostátních protestů, při kterých bylo zabito na sedm tisíc lidí.
před 50 mminutami

Starmer odpovídal v parlamentu. Rezignaci kvůli kauze Mandelsona odmítá

Britský premiér Keir Starmer odpovídal na otázky v parlamentu. V posledních dnech opakovaně odmítl výzvy k rezignaci, kterým čelí v souvislosti s vazbami bývalého britského velvyslance ve Spojených státech Petera Mandelsona na amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Starmer navíc plánuje vstoupit do dalších voleb v čele Labouristické strany. Podporu mu po pondělní schůzce podle britských médií vyjádřila velká část zákonodárců.
před 2 hhodinami

Americké úřady odmítly posoudit mRNA vakcínu proti chřipce

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) odmítl posoudit žádost farmaceutické společnosti Moderna o schválení její nové vakcíny proti chřipce. Píší o tom agentury s odvoláním na úterní oznámení společnosti.
před 2 hhodinami

Rusové zabili tři batolata a jejich otce u Charkova, těhotnou matku zranili

Úder ruského dronu na rodinný dům ve východoukrajinské Charkovské oblasti zabil v noci na středu jednoho muže a tři batolata. Uvedl to šéf tamní oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov, který už předtím informoval o požáru domu po dronovém útoku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj později potvrdil, že oběťmi jsou otec a jeho tři děti. Naopak ukrajinské bezpilotní stroje zasáhly podle médií rafinerii ve Volgogradu.
09:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Na západě Kanady zabila útočnice devět lidí a sebe

Devět lidí zahynulo a desítky dalších utrpěly zranění poté, co žena začala střílet na střední škole a v její blízkosti v odlehlé podhorské obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady. Útočnice zřejmě poté zabila i sebe. Informovaly o tom v noci na středu tiskové agentury s odkazem na policii. Kanadský premiér Mark Carney uvedl, že je událostí otřesen, a odložil cestu na Mnichovskou bezpečnostní konferenci.
03:56Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Meta a Google úmyslně fungují jako drogy nebo kasina, tvrdí žaloba

Společnosti Meta a Google v přelomovém soudním procesu v Los Angeles čelí obvinění, že své sociální sítě a platformy záměrně navrhly tak, aby si na nich děti vypěstovaly závislost. Žalující strana chce, aby Meta, která vlastní sítě Instagram, Facebook a WhatsApp a Google, vlastník videoplatformy YouTube, převzaly odpovědnost za újmu způsobenou dětem v důsledku používání těchto sítí.
před 4 hhodinami
Načítání...